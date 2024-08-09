150 Kata - Kata Motivasi Sukses

SEBANYAK 150 kata-kata motivasi sukses dapat membantumu untuk mengejar impian. Terlebih, menjadi orang sukses di berbagai bidang adalah impian untuk semua orang.

Untuk itu, penting untuk memiliki kata-kata motivasi yang bisa menjadi pegangan untuk mencapai kesuksesan. Hal ini bisa mendorong motivasi pada kehidupan

Berikut 150 kata-kata motivasi sukses Tokoh Dunia

1. "Hanya karena prosesmu lebih lama daripada yang lain, bukan berarti kamu gagal." - Harland David 'Colonel Sanders'

2. "Jangan mencari teman yang membuat anda merasa nyaman, tetapi carilah teman yang memaksamu untuk terus berkembang." - Thomas J Watson

3. "Lebih penting meningkatkan pemasukan daripada memperkecil pengeluaran. Lebih penting menumbuhkan semangat kamu daripada harus menghentikan mimpimu." - Robert Kiyosak

4. "Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi." - B J Habibie

5. "Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat." - Winston Churchill

6. "Jangan malu dengan pekerjaan atau usahamu. Tidak ada yang akan memberimu makan jika kamu jatuh miskin." - Tom Hardy

7. “Semua impian kita bisa menjadi kenyataan, jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.” – Walt Disney

8. "Sebagian besar hal terpenting di dunia telah dicapai oleh orang-orang yang terus berusaha walaupun terasa seperti tak ada pertolongan." - Dale Carnegie

9. "Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar, tapi orang yang gigih dan pantang menyerah." - Susi Pudjiastuti.

10. "Jangan tergila-gila oleh uang, bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang, bekerjalah untuk menambah pengetahuan." - Robert T Kiyosaki

11. "Bakat itu tidak ada, kita semua adalah manusia biasa. Kamu bisa menjadi orang yang kamu inginkan dengan berusaha keras." - Conor McGregor

12. "Hidup adalah lebih dari hal-hal yang besar, lebih dari sekadar pencapaian, tapi tentang udara yang kita hidup, langkah yang kita ambil, dan tawa yang dibagi dengan orang terdekat." - Maudy Ayunda

13. "Kegagalan terbesar adalah takut gagal." - Wishnutama

14. "Sebagian orang ingin melihatmu gagal. Jangan biarkan itu terjadi, kecewakan mereka dengan keberhasilanmu." - Joker

15. "Aku benci setiap menit dalam latihan, tapi aku berkata 'jangan menyerah.' Menderitalah sekarang dan nikmati sisa hidupmu menjadi seorang juara." - Muhammad Ali

16. "Kapasitas masa depanmu bergantung pada buku apa yang kamu baca dan dengan siapa kamu bergaul." - Bong Chandra

17. "Tetaplah merasa bodoh agar terus belajar dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha." - Steve Jobs

18. "Kebahagiaan mendahului keberhasilan. Maka awalilah semuanya dengan sukacita dan bahagia." - Amanda Gore

19. "Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri." - Chelsea Islan

20. "Satu-satunya batasan untuk merealisasikan sesuatu di hari esok adalah keraguan kita hari ini." - Franklin D Roosevelt

21. "Orang-orang sukses tidak takut gagal, tetapi mereka paham bahwa mereka perlu belajar dan berkembang." - Roy Kiyosaki

22. "Jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa lari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Lakukan apapun yang bisa lakukan, asalkan membuatmu tetap bergerak maju." - Marthin Luther King Jr

23. "Jika kamu lahir dalam keadaan miskin, itu bukan kesalahanmu. Tapi, jika kamu mati dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahanmu." - Bill Gates

24. "Semuanya kelihatan tidak mungkin sampai segala sesuatu selesai." – Nelson Mandela.

25. "Optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan." – Hellen Keller

26. "Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kamu harus tetap bergerak." - Albert Einstein

27. "Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tidur." - John Lennon

28. "Kenyataannya, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya." – Eminem

29. "Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia, apa pun yang terjadi." - Audrey Hepburn

30. "Jangan habiskan waktumu memukuli dinding dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu." - Coco Canel

31. "Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu." - Benjamin Franklin

32. "Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa." - Zig Ziglar

33. "Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan." - Charles Darwin

34. "Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan." – Bill Gates

35. "Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain." - Ralph Waldo Emerson

36. "Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan." - Peter Marshall

37. "Rahasia untuk maju adalah memulai." – Mark Twain

38. “Kita harus menerima bahwa kita tidak akan selalu membuat keputusan yang tepat, bahwa kita kadang-kadang akan mengacaukannya – memahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, itu adalah bagian dari kesuksesan.” – Arianna Huffington