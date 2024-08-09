Advertisement
Mengenal Kanker Rektum, Penyakit yang Diderita Artis Senior Otig Pakis Sebelum Meninggal

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |12:20 WIB
AKTOR senior Otig Pakis meninggal dunia pada Kamis 8 Agustus 2024. Pria bernama Gito Joewono tersebut mengembuskan napas terakhirnya pada usia 64 tahun setelah beberapa tahun terakhir berjuang melawan kanker rektum.

Merangkum dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jumat (9/8/2024) kanker rektum merupakan tumor ganas yang berupa massa polipoid besar pada rektum.

Kanker rektum disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya polip di usus (Colorectal Polyps), peradangan pada usus yang kronik (Colitis Ulcerativa), riwayat kanker sebelumnya, riwayat kanker colorectal pada keluarga, merokok, pola makan yang tinggi lemak, pola makan rendah serat dan kurangnya olahraga.

Kanker Rektum

Adapun gejala kanker rektum aditandai dengan adanya perubahan kebiasaan buang air besar (diare atau sembelit/konstipasi), usus besar terasa tidak kosong seluruhnya, terdapat darah dalam feses (baik merah terang atau kehitaman), sering terasa kembung atau keram di perut atau merasa kekenyangan meskipun makan sedikit, kehilangan berat badan tanpa alasan, mual atau muntah-muntah, mudah lelah dan letih.

Ada beberapa metode terapi yang dapat diterapkan bagi penderita kanker rektum, diantaranya operasi, terapi radiasi menggunakan sinar-sinar yan tinggi energinya untuk membunuh sel-sel kanker dan kemoterapi menggunakan onbat-obat anti kanker untuk membunuh sel-sel kanker.

Setelah melakukan medote terapi yang sesuai dengan kondisi pasien dan rekomendasi dokter, pasien diwajibkan menjaga kebersihan tubuhnya dan melakukan pencegahan infeksi luka post operasi dengan melakukan perawatan di rumah. Daerah balutan bekas operasi sebisa mungkin dihindarkan dari benturan maupun cairan agar tidak basah.

