Herbal untuk Asam Urat Menurut Ustadz Zaidul Akbar, Catat Resepnya!

HERBAL untuk asam urat menurut Ustadz Zaidul Akbar menarik untuk dikulik. Seperti diketahui, asam urat adalah penyakit yang banyak menyerang manusia. Asam urat atau gout adalah salah satu jenis radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat.

Kondisi tersebut bisa terjadi pada berbagai sendi, seperti pergelangan kaki, lutut, dan yang paling sering di jempol kaki. Merangkum dari resmi Kemenkes, penyebab utama dari asam urat adalah makanan yang tinggi kandungan purin seperti daging merah, hidangan laut, dan jeroan hewan.

Alhasil penderita asam urat memerlukan obat pereda nyeri ketika penyakit tersebut kambuh. Namun Anda tidak perlu khawatir, sebab ada herbal alami yang aman dikonsumsi untuk mengatasi asam urat. Merangkum dari laman channel YouTube Bejalan Sehat, Jumat (9/8/2024), berikut herbal untuk asam urat menurut Ustadz Zaidul Akbar.

Zaidul Akbar adalah seorang dokter sekaligus ahli dalam pengobatan sunnah yang dikenal luas di Indonesia. Dokter Zaidul Akbar sering kali membagikan resep herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan melalui kajian dan media sosialnya. Salah satunya membahas resep herbal cara menurunkan asam urat.

Resep-resep herbal tersebut merupakan bagian dari konsep pengobatan yang disebut Jurus Sehat Rasulullah (JSR), yang menganut prinsip-prinsip kesehatan modern dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Berikut langkah-langkah membuat minuman herbal untuk asam urat ala ustad Zaidul Akbar

Resep Herbal untuk Asam Urat Menurut Ustadz Zaidul Akbar

Bahan-bahan:

Sereh

Jeruk nipis

Madu secukupnya

Air panas 30 ml