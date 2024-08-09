Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Herbal untuk Asam Urat Menurut Ustadz Zaidul Akbar, Catat Resepnya!

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |18:00 WIB
Herbal untuk Asam Urat Menurut Ustadz Zaidul Akbar, Catat Resepnya!
Herbal untuk asam urat menurut Ustadz Zaidul Akbar. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HERBAL untuk asam urat menurut Ustadz Zaidul Akbar menarik untuk dikulik. Seperti diketahui, asam urat adalah penyakit yang banyak menyerang manusia. Asam urat atau gout adalah salah satu jenis radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat.

Kondisi tersebut bisa terjadi pada berbagai sendi, seperti pergelangan kaki, lutut, dan yang paling sering di jempol kaki. Merangkum dari resmi Kemenkes, penyebab utama dari asam urat adalah makanan yang tinggi kandungan purin seperti daging merah, hidangan laut, dan jeroan hewan.

Alhasil penderita asam urat memerlukan obat pereda nyeri ketika penyakit tersebut kambuh. Namun Anda tidak perlu khawatir, sebab ada herbal alami yang aman dikonsumsi untuk mengatasi asam urat. Merangkum dari laman channel YouTube Bejalan Sehat, Jumat (9/8/2024), berikut herbal untuk asam urat menurut Ustadz Zaidul Akbar.

Herbal asam urat

Zaidul Akbar adalah seorang dokter sekaligus ahli dalam pengobatan sunnah yang dikenal luas di Indonesia. Dokter Zaidul Akbar sering kali membagikan resep herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan melalui kajian dan media sosialnya. Salah satunya membahas resep herbal cara menurunkan asam urat.

Resep-resep herbal tersebut merupakan bagian dari konsep pengobatan yang disebut Jurus Sehat Rasulullah (JSR), yang menganut prinsip-prinsip kesehatan modern dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Berikut langkah-langkah membuat minuman herbal untuk asam urat ala ustad Zaidul Akbar

Resep Herbal untuk Asam Urat Menurut Ustadz Zaidul Akbar

Bahan-bahan:

Sereh

Jeruk nipis

Madu secukupnya

Air panas 30 ml

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement