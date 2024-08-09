Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

BKKBN Sebut Pendataan Keluarga 2024 Bisa Cegah Kemiskinan Ekstrem hingga Stunting

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:00 WIB
BKKBN Sebut Pendataan Keluarga 2024 Bisa Cegah Kemiskinan Ekstrem hingga Stunting
Pendataan keluarga 2024 bisa cegah kemiskinan dan stunting. (Foto: Freepik.com)
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menggelar Pendaatan Keluarga (PK) 2024 ke berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan itu dilakukan para periode 1 hingga 31 Agustus tahun ini.

Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo mengatakan, data yang dihimpun pihaknya sangat berguna bagi kesejahteraan keluarga dan anak di Indonesia.

"Tanpa data kita tidak bisa berbuat apa-apa, makanya kemudian data jadi penting sekali. Data itu harus dihidupkan, dengan data, kita tahu posisinya dimana, sampai dimana, apa yang harus disiapkan dan apa yang mengkhawatirkan," kata Hasto Wardoyo di kantornya, hari ini, Jum'at (9/8/2024).

Adapun total keluarga yang akan didata pihaknya, Hasto mencatat jumlahnya sebanyak 15,7 juta. Nantinya, data yang dihumpun BKKBN, akan berguna untuk bahan analisis pemerintah terkait demi mengatasi berbagai masalah.

"Ke depan harus dibangun isu kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), sumbernya dari kualitas keluarga, karena ada anak, remaja dan perempuan itu semuaya ada di unsur keluarga," tutur Hasto.

Stunting

Direktur Pelaporan dan Statistik (Laptik) BKKBN, Lina Widyastuti, menjelaskan pemutakhiran data ini dilakukan juga untuk menganalisis kebutuhan keluarga di Indonesia seperti KB (Keluarga Berencana), pembangunan keluarga, hingga kelayakan rumah tinggal.

"PK24 adalah pemutakhiran yang ketiga dari pendataan keluarga yang secara sensus 2021. Di 2021 ada 68 juta keluarga by name by addres, artinya pemerintah bisa melihat kondisi keluarga dari beragam aspek, terkait KB, pembangunan keluarga, dengan kondisi perumahannya, apakah keluarga Indonesia tinggal di rumah yang layak atau tidak," kata Lina.

Lebih jauh, Lina juga menyebut PK24 menjadi modal penekanan stunting hingga kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Prioritas keluarga mana yang akan dilakukan intervensi terkait misalnya kemiskinan ekstrem, kemudian kecepatan penurunan stunting," ucap dia.

