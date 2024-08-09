Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Keluarga Beresiko Stunting Turun hingga 4,6 juta di 2024, Ini Penjelasan BKKBN

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |17:00 WIB
Keluarga Beresiko Stunting Turun hingga 4,6 juta di 2024, Ini Penjelasan BKKBN
BKKBN sebut keluarga berisiko stunting alami penurunan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membeberkan data penurunan Keluarga Beresiko Stunting pada 2024. Fenomena stunting kini menjadi salah satu Pekerjaan Rumah pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini juga dinilai menjadi penentu tercapainya Indonesia Emas 2045.

Sebagai lembaga penghimpun data Keluarga dan Anak Indonesia, BKKBN menyebut angka stunting menurun setidaknya sejak tiga tahun terakhir.

"Jumlah angka Keluarga Beresiko Stunting ini mengalami penurunan, 2022 itu 13,5 juta, di 2023 itu 11,8 juta, di 2024 ini turun lagi menjadi 8,6 juta keluarga yang beresiko stunting," kata Direktur Pelaporan dan Statistik (Laptik) BKKBN, Lina Widyastuti, di kantornya hari ini.

Merujuk data itu, angka Keluarga Beresiko Stunting menurun sekitar 4,6 juta keluarga dari 2022-2024. Lina mengatakan pihaknya akan terus menyeleksi Kekuarga Beresiko Stunting di berbagai daerah lewat Pendataan Keluarga 2024 (PK24) pada 1 hingga 31 Agustus ini.

Stunting

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/481/3050004/jokowi-sebut-angka-stunting-di-indonesia-turun-dalam-10-tahun-terakhir-sesuai-target-9DMmc6NNsx.jpg
Jokowi Sebut Angka Stunting di Indonesia Turun dalam 10 Tahun Terakhir, Sesuai Target?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/483/3046691/bkkbn-sebut-pendataan-keluarga-2024-bisa-cegah-kemiskinan-ekstrem-hingga-stunting-QErQjGvw84.jpg
BKKBN Sebut Pendataan Keluarga 2024 Bisa Cegah Kemiskinan Ekstrem hingga Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/481/3041771/cegah-stunting-mnc-peduli-salurkan-ratusan-ikan-lele-di-posyandu-petojo-utara-wtSwnmL00t.jpg
Cegah Stunting, MNC Peduli Salurkan Ratusan Ikan Lele di Posyandu Petojo Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/481/3020727/hebat-angka-stunting-di-sumedang-berhasil-turun-drastis-hingga-14-4-persen-ini-rahasianya-cnNKxem85X.jpg
Hebat! Angka Stunting di Sumedang Berhasil Turun Drastis hingga 14,4 Persen, Ini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/483/3020087/siswi-mts-ma-arif-sidaraja-ungkap-dampak-yang-dirasakan-tubuh-usai-rutin-konsumsi-tablet-tambah-darah-Kt27LxlsoO.jpeg
Siswi MTs Ma'arif Sidaraja Ungkap Dampak yang Dirasakan Tubuh Usai Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/483/3020077/edukasi-remaja-putri-terkait-risiko-stunting-ini-trik-cerdik-yang-dilakukan-mts-ma-arif-sidaraja-BcQK9y3wkL.jpeg
Edukasi Remaja Putri Terkait Risiko Stunting, Ini Trik Cerdik yang Dilakukan MTs Ma'arif Sidaraja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement