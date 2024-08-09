Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Hal yang Harus Dilakukan saat Sakit Sendirian di Kost

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |12:01 WIB
8 Hal yang Harus Dilakukan saat Sakit Sendirian di Kost (Freepik)
A
A
A

JAKARTA -  Ada 8 hal yang harus dilakukan saat sakit sendirian di kost. Tentunya, Anda ingin tahu apa yang harus dilakukan saat  sakit dengan gejala flu atau pusing. 

Untuk itu ada strategi perawatan diri dapat berubah tergantung pada gejala Anda. Sehingga,  mencegah penyakit Anda menyebar ke orang lain.

Dilansir Verywellhealth, berikut 8 hal yang harus dilakukan saat sakit sendirian di kost: 

1. Minum air banyak

Beberapa penyakit lebih mungkin menyebabkan dehidrasi daripada yang lain.Penting untuk mengganti cairan yang hilang seperti air atau Pedialyte. 

Tetap terhidrasi dapat membantu Anda mencegah penyakit, menghindari komplikasi, dan mempercepat pemulihan jika Anda sakit.

2. Tidur 

Tidur berperan dalam seberapa baik tubuh melawan infeksi. Serta sistem kekebalan tubuh bergantung pada fungsi otak yang sama  saat Anda demam dan sakit.

flu singapura

3. Siapkan kotak obat dan letakkan dekat kasur

Sebelum sakitmu tambah parah, belilah obat-obatan yang sekiranya nanti Anda perlukan. Untuk berjaga-jaga, letakkanlah kotak obat di posisi yang mudah dijangkau seperti di samping tempat tidur.

Hal ini memudahkan untuk minum obat jika sewaktu-waktu badanmu sudah terlalu lemas dan harus beristirahat total.

4.Jangan olahraga Dulu

Olahraga memang penting, tetapi ada kalanya dapat lebih banyak menimbulkan bahaya daripada manfaatnya—baik bagi Anda maupun orang-orang. Jika Anda demam, jangan berolahraga hingga demam Anda reda.

Olahraga di pusat kebugaran merupakan salah satu cara untuk menularkan infeksi menular kepada orang lain. Saat Anda mengalami infeksi pernapasan akibat virus dikaitkan dengan risiko ini bisa mengalami kelelahan kronis dan, dalam kasus yang jarang terjadi, miokarditis (peradangan yang mempengaruhi otot jantung Anda).

5. Berikan udara segar

Biarkan jendela yang terbuka dapat mengeluarkan udara nggak sehat dan digantikan oleh udara segar. Percaya atau tidak, mengurung diri di kamar tanpa cahaya atau udara segar bisa menimbulkan hawa yang semakin nggak sehat.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
