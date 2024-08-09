Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Zaskia Sungkar Jalani Program Bayi Tabung, Mohon Doa untuk Kelancaran

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:00 WIB
Zaskia Sungkar Jalani Program Bayi Tabung, Mohon Doa untuk Kelancaran
Zaskia Sungkar bakal jalani program bayi tabung. (Foto: Instagram @zaskiasungkar15)
A
A
A

ARTIS cantik Zaskia Sungkar tengah menjalani program bayi tabung untuk memperoleh anak kedua. Meski prosedurnya cukup panjang, namun Zaskia dan suami tetap berusaha untuk memperoleh momongan.

Dalam sesi wawancara dengan MNC Media, Zaskia mengaku ingin memiliki anak perempuan. Namun, jika Tuhan memberika anak laki-laki kepadanya maka hal tersebut bukanlah menjadi masalah untuknya. Dia hanya berharap semua proses bayi tabung ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

"Amin doain ya mudah-mudahan dalam waktu deket ini mau ovarium dulu. Mudah mudahan hasilnya bagus tapi embrio transfernya belum tau kapan doain aja. Amin mohon doanya. Mau banget tapi kalau aku kan susah dapatnya jadi gak pernah milik cowok atau cewek sedikasihnya Allah aja," tutur Zaskia.

Zaskia Sungkar

Keputusan Zaskia Sungkar untuk menjalani program bayi tabung juga mendapat support dari sang adik, Shireen Sungkar. Istri Teuku Wisnu tersebut akan tetap memberikan support pada saudara kandungnya mengingat proses bayi tabung yang begitu panjang.

Menurutnya, salah satu hal yang wajib diperhatikan adalah tidak boleh stres dan harus senang. Sebab kondisi tersebut berpengaruh pada proses kelancaran program bayi tabung.

"Aku cuma support aja karena mentalnya harus happy senang. Usahanya doa terus bikin dia happy. Doain ya bismillah mudah-mudahan berjalan lancar. Perjalanannya (Bayi tabung) lumayan panjang. Pokoknya doain aja semoga berjalan lancar," kata Shireen.

(Leonardus Selwyn)

      
