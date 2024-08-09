Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Aktor Senior Otig Pakis Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Kanker Rektum

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:18 WIB
Aktor Senior Otig Pakis Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Kanker Rektum
Aktor senior Otig Pakis meninggal dunia. (Foto: Instagram @ramaotigpakis)
AKTOR senior Gito Joewono atau yang dikenal dengan Otig Pakis meninggal dunia pada Kamis 8 Agustus 2024. Kabar duka ini disampaikan oleh pihak keluarga melalui Instagram akun @ramaotigpakis. Otig Pakis meninggal dunia di usia 64 tahun setelah beberapa tahun terakhir berjuang melawan kanker rektum.

"Dengan penuh rasa duka cita, kami menginformasikan bahwa: Gito Joewono (Otig Pakis) bin Suyadi Dayat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2024 pukul 17:07 WIB," tulis pesan dari akun Instagram @ramaotigpakis, dikutip Jumat (9/8/2024).

Menurut informasi dari unggahan tersebut, saat ini jenazah Otig Pakis disemayamkan di Aula Bengkel Teater Rendra, Cipayung, Depok. Rencananya, jenazah akan dimakamkan siang ini di Bengkel Teater Rendra.

"Almarhum disemayamkan di Aula Bengkel Teater Rendra, Cipayung, Depok, malam ini (8 Agustus 2024). Almarhum akan dimakamkan di Bengkel Teater Rendra pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, setelah salat dzuhur," katanya.

Otig Pakis

