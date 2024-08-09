Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Makanan Bantu Redakan Sembelit

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |23:00 WIB
3 Makanan Bantu Redakan Sembelit
Makanan Bantu Redakan Sembelit (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

SEMBELIT bisa dialami siapa saja dan kapan saja, meski biasanya lebih sering terjadi di pagi hari.

Selain minum obat, ternyata ada loh cara alami untuk membantu meredakan sembelit. Salah satunya yakni dengan mengonsumsi beberapa makanan yang dapat mengatasi sembelit secara efektif.

Dikutip dari Times of India, Minggu (11/8/2024) ini dia empat makanan yang bisa membantu meredakan sembelit.

1. Pepaya: Mengandung enzim papain dan chymopain yang dapat melunakkan massa tinja, membuat feses lebih mudah dikeluarkan dan mengurangi kekerasan tinja. Pepaya mengandung kandungan serat yang tinggi, sehingga bisa melancarkan aktivitas di usus.

2. Bayam: Sayuran satu ini kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin A, C, K, B-complex, zat besi, kalsium, magnesium, dan folat. Semua nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh, bayam membersihkan saluran pencernaan dan juga mencegah sembelit.

bayam

Bayam juga berguna untuk membunuh cacing usus dan parasit, yang dapat memperburuk kondisi sembelit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/482/3184180//sayur-jNiA_large.jpg
Makan Sayur Dulu Baru Nasi Ternyata Bisa Kontrol Naiknya Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182713//lapar-ARkC_large.jpg
Sering Merasa Sangat Lapar saat Bangun Pagi? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181277//frozen_food-0rHj_large.jpg
Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di Freezer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181156//ayam-6ehl_large.jpg
Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180536//sup_krim-GfIb_large.jpg
Hujan-Hujan Enaknya Masak Cream Soup, Ini Resepnya ala Restoran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement