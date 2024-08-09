3 Makanan Bantu Redakan Sembelit

SEMBELIT bisa dialami siapa saja dan kapan saja, meski biasanya lebih sering terjadi di pagi hari.

Selain minum obat, ternyata ada loh cara alami untuk membantu meredakan sembelit. Salah satunya yakni dengan mengonsumsi beberapa makanan yang dapat mengatasi sembelit secara efektif.

Dikutip dari Times of India, Minggu (11/8/2024) ini dia empat makanan yang bisa membantu meredakan sembelit.

1. Pepaya: Mengandung enzim papain dan chymopain yang dapat melunakkan massa tinja, membuat feses lebih mudah dikeluarkan dan mengurangi kekerasan tinja. Pepaya mengandung kandungan serat yang tinggi, sehingga bisa melancarkan aktivitas di usus.

2. Bayam: Sayuran satu ini kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin A, C, K, B-complex, zat besi, kalsium, magnesium, dan folat. Semua nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh, bayam membersihkan saluran pencernaan dan juga mencegah sembelit.

Bayam juga berguna untuk membunuh cacing usus dan parasit, yang dapat memperburuk kondisi sembelit.