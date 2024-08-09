Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Catat! 3 Ini Manfaat Penting Protein untuk Tubuh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:30 WIB
Catat! 3 Ini Manfaat Penting Protein untuk Tubuh
Manfaat Penting Protein untuk Tubuh (Foto:Freepik)
PROTEIN sering sekali disebut sebagai salah satu asupan penting yang harus dikonsumsi, alias masuk ke tubuh setiap harinya. Protein memang salah satu jenis zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

Punya peran penting, ada banyak sekali fungsi protein bagi tubuh. Makanya, idealnya setiap orang perlu memastikan mencukupi kebutuhan protein dalam makanan yang ia konsumsi sehari-hari.

Prof. Dr Rimbawan, Nutrition Advisory Board (NAB) dan Dewan Penasihat Nutrisi Herbalife Indonesia, menjelaskan protein adalah komponen dasar kehidupan dan terdiri dari asam amino, yang berfungsi sebagai unit penting bagi otot, kulit, tulang, jaringan, dan organ tubuh manusia.

“Ketika kita mengonsumsi protein, tubuh memecahnya menjadi asam amino individual, yang kemudian digunakan untuk membuat protein baru di seluruh tubuh,” ujar Prof Rimbawan di acara  Herbalife ‘Minum 2x Shake Tiap Hari’, kala ditemui di Jakarta baru-baru ini. 

Ia menambahkan setiap orang perlu memenuhi kebutuhan protein setiap harinya, karena banyak manfaat yang dirasakan ketika pemenuhan protein di tubuh itu terpenuhi  dengan baik.

“Sangat penting untuk mengonsumsi cukup protein; jika tidak, tubuh akan memecah otot untuk mendapatkan asam amino yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik,” sambungnya.

 

