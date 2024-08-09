Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sempol Bihun, Ide Jualan dengan Harga Seribuan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |10:08 WIB
Resep Sempol Bihun, Ide Jualan dengan Harga Seribuan
Resep Sempol Bihun. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP camilan kali ini adalah sempol bihun yang digemari banyak anak-anak. Sempol ini pun juga bisa menjadi ide jualan loh.

Berikut resep dan cara membuat sempol bihun, seperti dilansir dari akun cookpad Teh Agie, @Tehagie. Resep ini pun cukup untuk membuat 20 tusuk sempol.

Bahan-bahan
1 keping bihun
5 buahsosis
3 sendok makan tepung terigu
1 butir telur
1 batang daun bawang
1/2 sachet bawang putih bubuk
Garam secukupnya 
Gula secukupnya 
Merica bubuk secukupnya 
Kaldu ayam bubuk secukupnya 

Cara Membuat
1. Rebus bihun hingga mengembang, angkat, tiriskan
2. Masukkan semua bahan ke mangkuk kecuali sosis, aduk rata
3. Potong-potong sosis lalu belah lagi, 1 sosis menjadi 4 bagian, tusuk dengan tusukan sate
4. Lilitkan bihun ke sosis, lakukan hingga semua bahan habis
5. Goreng hingga kuning keemasan. Sempol siap dihidangkan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
