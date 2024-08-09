Resep Sempol Bihun, Ide Jualan dengan Harga Seribuan

RESEP camilan kali ini adalah sempol bihun yang digemari banyak anak-anak. Sempol ini pun juga bisa menjadi ide jualan loh.

Berikut resep dan cara membuat sempol bihun, seperti dilansir dari akun cookpad Teh Agie, @Tehagie. Resep ini pun cukup untuk membuat 20 tusuk sempol.

Bahan-bahan

1 keping bihun

5 buahsosis

3 sendok makan tepung terigu

1 butir telur

1 batang daun bawang

1/2 sachet bawang putih bubuk

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Merica bubuk secukupnya

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Cara Membuat

1. Rebus bihun hingga mengembang, angkat, tiriskan

2. Masukkan semua bahan ke mangkuk kecuali sosis, aduk rata

3. Potong-potong sosis lalu belah lagi, 1 sosis menjadi 4 bagian, tusuk dengan tusukan sate

4. Lilitkan bihun ke sosis, lakukan hingga semua bahan habis

5. Goreng hingga kuning keemasan. Sempol siap dihidangkan.

(Martin Bagya Kertiyasa)