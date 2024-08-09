Gucci Gaet Jin BTS Jadi Brand Ambassador, Sampai Dapat Pujian dari Direktur Kreatif

JIN BTS langsung kebanjiran tawaran luar biasa setelah menyelesaikan wajib militernya. Mulai dari membawa obor Olimpiade Paris 2024, menjadi wajah brand mewah FRED, dan belakangan ini dia terpilih menjadi brand ambasador oleh rumah mode ternama Gucci.

Langkah ini menandai kolaborasi antara bintang K-pop terkenal dan rumah mode mewah Italia. Anggota grup K-pop BTS ini menjadi sorotan tidak hanya karena pencapaian musiknya, tetapi juga karena gaya dan kepribadiannya yang unik. Sabato de Sarno, direktur kreatif Gucci, pun mengucapkan terima kasih kepada Jin.

“Sifat Jin yang hangat dan baik hati begitu indah dan kepribadiannya sangat unik. Dia adalah artis yang baik hati dan mulia yang dapat menyentuh orang-orang dengan musiknya, dan kami merasa terhormat bisa berbagi perjalanan ini dengannya,” kata Di Sarno.

Hal ini pun tidak mengherankan para penggemar setia Jin yang berkali-kali melihatnya mengenakan koleksi Gucci. Jin mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengatakan bahwa Gucci adalah merek ikonik dengan warisan panjang dan modernitas. "Menjadi bagian dari rumah mode sebesar ini sangat berarti dan menyenangkan," kata Jin.

Dengan bergabungnya Jin, Gucci semakin memperkuat hubungannya dengan Korea Selatan. Jin bergabung dengan jajaran brand Ambassador Gucci lainnya seperti Honey New Jeans, Lee Jong Jae, Park Gyu Young, dan Jay Park.

Selain itu, Gucci juga akan meluncurkan program "Gucci Culture Month" pada tanggal 15 Oktober di Seoul, sebuah program yang merayakan warisan Korea dengan merayakan karya orang-orang yang telah memajukan seni perbatasan ke dunia.