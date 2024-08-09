Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jogja Fashion Trend 2024 Tampilkan Fashion Gen Z, Padukan Tenun Badui dan NTT

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:16 WIB
Jogja Fashion Trend 2024 Tampilkan Fashion Gen Z, Padukan Tenun Badui dan NTT
Jogja Fashion Trend 2024. (Foto: MNC)
A
A
A

GEN Z menjadi salah satu highlight dari penyelenggaraan Jogja Fashion Trend 2024, Jogja Fashion Trend pun menyajikan show 'Gen Z'. Salah satu desainer yang menampilkan koleksi edisi 'Gen Z' adalah Isa Setyawan.

Isa tersebut menampilkan koleksi busana yang memadukan Tenun Badui dan Tenun NTT dengan motif kotak-kotak. Perpaduan itu dibuat lebih kekinian dengan dijadikan 6 look berupa jumpsuit, outer , dan inner yang dikerjakan hanya dalam waktu satu minggu saja. 

Isa melihat fenomena dimana Gen Z kerap mengenakan busana sesuai dengan kondisi emosionalnya. Busana merupakan wadah ekspresi diri bagi Gen Z sehingga Isa terinspirasi untuk menghadirkan koleksi yang menggambarkan sisi emosional Gen Z.

Jogja Fashion Trend 2024

"Inspirasi saya untuk koleksi kali ini yaitu emosional Gen-Z edition dimana Gen-Z dalam berbusana saat ini sangat dipengaruhi oleh emosional mereka sehari-hari.Kain wastranya sendiri mengkolaborasikan dari Tenun Badui dan Tenun NTT dengan motif kotak-kotak yang menggambarkan pemberontakan dan kebebasan," ujar Isa Setyawan di Pakuwon Mall Jogja. 

Hal itu juga tergambar dari penggunaan warna untuk 6 busana dimana Isa bermain dengan warna biru, putih,dan oranye dimana memiliki makna tersendiri sebagai representasi dari sisi emosional Gen Z. 

 

Halaman:
1 2
      

