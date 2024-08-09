Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Serba-serbi Hari Kemerdekaan yang Menarik untuk Kamu Ketahui

Sekar Paring Gusti , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |10:07 WIB
Serba-serbi Hari Kemerdekaan yang Menarik untuk Kamu Ketahui
Ilustrasi (Foto: freepik/rawpixel.com)
A
A
A

JAKARTA - Tak terasa sebentar lagi Warga Negara Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI. Dalam momentum ini, banyak sekali kemeriahan, keceriaan, dan antusiasme dari seluruh lapisan masyarakat yang selalu mewarnai hari kemerdekaan, contohnya dengan diselenggarakannya berbagai lomba. 

Lomba yang selalu ada ketika acara 17 Agustusan di antaranya makan kerupuk, tarik tambang, balap karung, hingga panjat pinang. Tapi kamu tahu nggak, kalau ternyata lomba-lomba tersebut memiliki arti, lho! Kira-kira apa ya arti lomba 17 Agustusan? Yuk, simak artikel berikut ini!

Arti Lomba 17 Agustusan

Siapa diantara kamu yang setiap lomba 17 Agustusan antusias mengikuti lomba makan kerupuk? Ternyata tidak hanya sekadar lomba, lomba makan kerupuk ini memiliki makna yang cukup mendalam lho, yaitu kuatnya masyarakat Indonesia untuk terus bertahan di semua kondisi. 

Ada juga lomba tarik tambang. Lomba yang hanya memerlukan tali tambang ini ternyata menggambarkan kerja sama para pejuang ketika merebut kemerdekaan Indonesia. Wah, ternyata artinya cukup dalam juga ya!

Lalu, lomba yang tidak kalah menarik dengan lainnya, yakni balap karung. Siapa sangka, ternyata jatuh bangunnya peserta untuk mencapai garis finish dalam lomba ini juga menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan lho.

      
