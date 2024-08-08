Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Mahasiswa Ini Bawa Buku Sekoper saat Sidang Skripsi, Netizen: Tebak Jurusannya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |07:08 WIB
Viral Mahasiswa Ini Bawa Buku Sekoper saat Sidang Skripsi, Netizen: Tebak Jurusannya
Viral Mahasiswa Jalani Ujian Sidang Skripsi. (Foto: Instagram)
A
A
A

SIDANG skripsi mungkin menjadi salah satu momen menegangkan dalam hidup. Tentu saja, tidak ada mahasiswa atau mahasiswi yang ingin gagal ketika menjalani sidang skripsi.

Oleh karena itu, mereka akan menyiapkan yang terbaik agar bisa lulus dalam ujian tersebut. Selain mempersiapkan diri, tentu saja mereka harus mempersiapkan materi pendukung apa yang mereka tulis.

Nah, baru-baru ini beredar sebuah video seperti dilansir dari undercover.id, memperlihatkan seorang mahasiswa yang tengah menunggu sidang skripsi. Video itu memperlihatkan mahasiswa itu menggunakan setelah jas lengkap dengan dasi.

Viral Mahasiswa

Sementara di bawahnya, terlihat beberapa buku yang dia gunakan sebagai literatur. Tapi, saking banyaknya buku tersebut dia pun harus membawanya dengan sebuah koper yang cukup besar.

Mahasiswa itu pun nampak tegang dan terlihat memainkan handphone sambil sesekali menggaruk kepalanya. Rambutnya pun terlihat acak-acakan, dengan kacamata yang dia taruh di atas kepalanya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/612/3183948//viral-FlPU_large.jpg
Identitas Sister Hong Lombok Terbongkar! Akhirnya Buka Suara dan Bantah Tuduhan Salat Pakai Mukena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/629/3183932//viral_anak_kembar-T7Vg_large.jpg
Viral! Wanita Ini Melahirkan Bayi Kembar tapi Beda Ayah, Ternyata Berhubungan dengan 2 Pria dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929//mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875//hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183694//mahasiswa-sxqB_large.jpg
Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591//viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement