Viral Mahasiswa Ini Bawa Buku Sekoper saat Sidang Skripsi, Netizen: Tebak Jurusannya

SIDANG skripsi mungkin menjadi salah satu momen menegangkan dalam hidup. Tentu saja, tidak ada mahasiswa atau mahasiswi yang ingin gagal ketika menjalani sidang skripsi.

Oleh karena itu, mereka akan menyiapkan yang terbaik agar bisa lulus dalam ujian tersebut. Selain mempersiapkan diri, tentu saja mereka harus mempersiapkan materi pendukung apa yang mereka tulis.

Nah, baru-baru ini beredar sebuah video seperti dilansir dari undercover.id, memperlihatkan seorang mahasiswa yang tengah menunggu sidang skripsi. Video itu memperlihatkan mahasiswa itu menggunakan setelah jas lengkap dengan dasi.

Sementara di bawahnya, terlihat beberapa buku yang dia gunakan sebagai literatur. Tapi, saking banyaknya buku tersebut dia pun harus membawanya dengan sebuah koper yang cukup besar.

Mahasiswa itu pun nampak tegang dan terlihat memainkan handphone sambil sesekali menggaruk kepalanya. Rambutnya pun terlihat acak-acakan, dengan kacamata yang dia taruh di atas kepalanya.