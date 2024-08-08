Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Alasan Kenapa Anak Remaja Membutuhkan Privasi dari Orangtua

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:30 WIB
4 Alasan Kenapa Anak Remaja Membutuhkan Privasi dari Orangtua
Alasan Kenapa Anak Remaja Membutuhkan Privasi dari Orangtua, (Foto:Freepik)
A
A
A

SAAT anak sudah beranjak remaja, banyak orangtua mulai mendapati anak-anaknya mungkin lebih sering menghabiskan waktu pribadi, dibandingkan bersama kedua orang tuanya atau sanak keluarga.

Ini adalah potret nyata anak yang sudah remaja, memang semakin menerapkan butuh privasi dari ayah dan ibunya alias dari kedua orangtuanya. Namun tak semua orangtua mengerti, kenapa sih anak remaja itu membutuhkan privasi dari kedua orangtuanya.

Jika Anda salah satu sosok orangtua yang kebingungan dengan kondisi ini, ada baiknya baca paparan di bawah ini, terkait empat alasan kenapa anak remaja membutuhkan privasi dari ayah dan ibunya, sebagaimana dikutip dari Parents, Kamis (8/8/2024) yang sudah ditinjau secara profesional oleh Michelle Felder, LCSW, MA.

1. Perlu ruang uang untuk mengembangkan minatnya: Seiring bertambahnya usia, anak remaja menghadapi tantangan besar, seperti mengetahui ingin menjadi orang seperti apa, di mana mereka cocok, dan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidupnya.

Otak anak juga berkembang pesat,  dapat keterampilan berpikir baru dan mengembangkan minat sosial, romantis, praktis, dan profesional baru di hidupnya.

2. Respect perkembangan seksual: Anak remaja mengalami perubahan fisik yang cepat, ini  membuat privasi pada usia ini terasa sangat penting karena seksualitas anak sedang berkembang.

Seorang anak yang dulu selalu merasa nyaman dan cuek  berganti pakaian di depan orang tuanya, sekarang sudah tak mau dan malu lepas pakaian bersama orang tuanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/629/3183718//remaja-9VFf_large.jpg
Dampak Negatif Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/629/3183788//parenting-omtL_large.jpg
Apa Penyebab Anak Sulit Diatur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182306//iq-I50Y_large.jpg
Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/629/3181971//hamish-fQWC_large.jpg
Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Ini 2 Fakta Positif Soal Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/629/3181853//hamish-3iXo_large.jpg
Raisa Gugat Cerai, Hamish Daud Komitmen Tanggung Jawab untuk Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181562//ashanty-D6T0_large.jpg
Kedekatan Ashanty dan Aurel, Potret Ideal Ibu dan Anak Sambung 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement