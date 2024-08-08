4 Alasan Kenapa Anak Remaja Membutuhkan Privasi dari Orangtua

SAAT anak sudah beranjak remaja, banyak orangtua mulai mendapati anak-anaknya mungkin lebih sering menghabiskan waktu pribadi, dibandingkan bersama kedua orang tuanya atau sanak keluarga.

Ini adalah potret nyata anak yang sudah remaja, memang semakin menerapkan butuh privasi dari ayah dan ibunya alias dari kedua orangtuanya. Namun tak semua orangtua mengerti, kenapa sih anak remaja itu membutuhkan privasi dari kedua orangtuanya.

Jika Anda salah satu sosok orangtua yang kebingungan dengan kondisi ini, ada baiknya baca paparan di bawah ini, terkait empat alasan kenapa anak remaja membutuhkan privasi dari ayah dan ibunya, sebagaimana dikutip dari Parents, Kamis (8/8/2024) yang sudah ditinjau secara profesional oleh Michelle Felder, LCSW, MA.

1. Perlu ruang uang untuk mengembangkan minatnya: Seiring bertambahnya usia, anak remaja menghadapi tantangan besar, seperti mengetahui ingin menjadi orang seperti apa, di mana mereka cocok, dan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidupnya.

Otak anak juga berkembang pesat, dapat keterampilan berpikir baru dan mengembangkan minat sosial, romantis, praktis, dan profesional baru di hidupnya.

2. Respect perkembangan seksual: Anak remaja mengalami perubahan fisik yang cepat, ini membuat privasi pada usia ini terasa sangat penting karena seksualitas anak sedang berkembang.

Seorang anak yang dulu selalu merasa nyaman dan cuek berganti pakaian di depan orang tuanya, sekarang sudah tak mau dan malu lepas pakaian bersama orang tuanya.