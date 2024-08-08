Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengamat Kesehatan Tanggapi soal Makan Siang Gratis yang Murah dan Sehat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |04:00 WIB
Pengamat Kesehatan Tanggapi soal Makan Siang Gratis yang Murah dan Sehat
Pakar kesehatan tanggapi soal makan siang gratis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ISU terkait program makan siang gratis yang dicanangkan presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran masih menjadi pembahasan di media sosial. Terutama terkait anggaran dan juga menu yang disajikan untuk anak-anak.

Apalagi isu terkait program makan siang gratis ini yang anggarannya dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per sekali makan. Lantas adakah makan siang gratis yang gratis dan tetap sehat di era sekarang ini?

Epidemiolog sekaligus Pengamat Kesehatan Masyarakat, dr Dicky Budiman menanggapi isu ini. Menurutnya makanan murah di Indonesia kisaran Rp10.000 sampai Rp15.000. Namun untuk di global, rata-rata tiga dolar Australia (AUD) atau sekira Rp30 ribuan.

"Artinya walaupun relatif kalau saya lihat di Indonesia paling murah Rp10.000 warteg jadi standar ukuranya," ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal pada Rabu 7 Agustus 2024.

Makan siang gratis

Halaman:
1 2
      
