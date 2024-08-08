Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sonny Septian Wajib Jalani Fisioterapi dan Konsumsi Obat Selama 6 Bulan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |02:40 WIB
Sonny Septian Wajib Jalani Fisioterapi dan Konsumsi Obat Selama 6 Bulan
Sonny Septian dirawat di rumah sakit. (Foto: Instagram @fairuzarafiq)
SONNY Septian masih menjalani perawatan intensif karena mengalami penyumbatan pembuluh darah di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng Jakarta Pusat. Sang istri, Fairuz A Rafiq pun selalu membagikan kondisi terkini suaminya melalui unggahan Instagramnya.

Fairuz pun mengungkap bahwa kini kondisi Sonny berangsur membaik. Tapi, dirinya masih harus terus menjalani fisioterapi untuk belajar berjalan dan berbagai aktivitas lainnya.

“Setiap hari ada fisioterapi jadi nanti itu kayak jam 14.00 hari ini siang ada fisioterapi belajar jalan. Nanti rencananya sama dokternya hari ini mulai pake naik tangga, naik turun tangga biar otot-ototnya kuat lagi," kata Fairuz di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Sonny Septian

Selama beberapa hari kemarin, Sonny lebih banyak melakukan fisioterapi dengan belajar berjalan. Sesekali dirinya ditemani oleh sahabatnya.

“Kemarin itu jalan, lebih banyak jalan, tangannya disuruh direntangin. Terus kemarin belajar duduknya jangan dihentak jadi harus pelan-pelan mastiin dirinya dia otot-ototnya enak semua,” tuturnya.

Fairuz pun mengungkap bahwa sang suami akan terus mengonsumsi obat selama enam bulan ke depan meski nantinya diperbolehkan pulang ke rumah.

“Sonny itu kan enam bulan enggak boleh lepas obat jadi benar-benar harus fokus sama obatnya itu, enggak boleh sama sekali ke skip, enggak boleh lepas,” ujar Fairuz.

