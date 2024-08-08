Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sinta Keong Racun Tampil Perdana di Jogja Fashion Trend 2024, Usung Tema Bunga Cinta

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |22:27 WIB
Sinta Keong Racun Tampil Perdana di Jogja Fashion Trend 2024, Usung Tema Bunga Cinta
Sinta Masson tampil perdana di Jogja Fashion Trend 2024. (Foto: Okezone/ Nurul Amanah)
SOSOK Sinta yang pernah viral di media sosial berkat video lipsync Keong Racun pada 2010 ternyata banting stir menjadi seorang desainer. Kini, perempuan bernama lengkap Sinta Masson itu memutuskan untuk berkecimpung di dunia fashion sejak 2020. 

Empat tahun terjun di dunia fashion, Shinta akhirnya berkesempatan untuk menampilkan koleksi busana miliknya melalui ajang Jogja Fashion Trend 2024. Sinta dengan brandnya, Atelier Sinta tergabung dalam show 'Gen Z' di hari kedua Jogja Fashion Trend, Kamis (8/8/2024). 

Sinta yang memiliki kedekatan khusus dengan Prancis karena menjadi tempat tinggalnya selama 10 tahun, mengusung tema Fleur de I'amour dari bahasa Perancis yang berarti bunga cinta. Tema itu diaplikasikan dalam busananya yang motifnya penuh dengan bunga-bunga berwarna pastel. Enam koleksi dress penuh bunga yang ditampilkannya itu dipadupadankan dengan bandeau, kemeja crop hingga selendang dari tile. 

Sinta Masson tampil perdana di Jogja Fashion Trend 2024. (Foto: Okezone/ Nurul Amanah)
Sinta Masson tampil perdana di Jogja Fashion Trend 2024. (Foto: Okezone/ Nurul Amanah)

Selama kurang lebih satu bulan Sinta berusaha menghasilkan karya terbaik yang dibuat dengan sepenuh hati. Sesuai dengan tema yang diusungnya, 'bunga dan cinta'.

"Jogja Fashion Trend ini aku mengambil tema Fleur de I'amour ya dari bahasa Perancis. Fleur de I'amour ini jadi bunga. Flower of love, kalau bahasa Inggris-nya jadi bunga cinta gitu," ujar Sinta Masson saat dijumpai di Pakuwon Mall Jogja.

Halaman: 1 2
1 2
      
