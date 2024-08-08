Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Hot Sophia Latjuba yang Ultah ke 54 Tahun, Real Vampire!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |22:40 WIB
5 Potret Hot Sophia Latjuba yang Ultah ke 54 Tahun, Real Vampire!
Potret Hot Sophia Latjuba yang Ultah ke 54 Tahun (Foto: Instagram @sophia_latjuba88)
SOPHIA  Latjuba merayakan ulang tahunnya hari ini, Kamis, (8/8/2024), dan  siapa sangka di balik tampilan visualnya yang seksi, cantik dan awet muda, ibu dua anak ini ternyata telah genap berusia 54 tahun loh!

Meski telah berusia lebih dari setengah abad, namun kecantikan Sophia Latjuba tampak tak pudar oleh waktu. Bahkan, ia disebut-sebut awet muda bak vampire.

Tak percaya? Intip saja beberapa potret hot dan cantiknya berikut ini, sebagaimana dihimpun dari akun Instagramnya, @sophia_latjuba88, Kamis (8/8/2024)

1.Makin memesona : Pesona seorang Sophia Latjuba seolah tak pernah luntur termakan usia. Bahkan, di usianya yang sudah masuk kepala lima, ia justru tampak semakin memesona. 

Sophia Latjuba

2.Tetap cantik pakai outfit apa pun: Mau pakai busana modis mau pun outfit kaus santai kasual saat di rumah seperti pada potret berikut ini, Sophia Latjuba tetap saja selalu sukses memikat karena pesona cantiknya. 

Sophia Latjuba

 

Halaman:
1 2
      
