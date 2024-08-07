Profil Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 yang Siap Wakili Indonesia di Miss World

MONICA Kezia Sembiring pada Mei lalu berhasil menyisihkan ratusan perempuan Indonesia yang cantik, pintar dan berbakat dalam ajang Miss Indonesia 2024. Ya, Monica sukses meraih mahkota dan titel Miss Indonesia 2024, meneruskan kiprah sang senior, Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa.

Acara kompetisi Miss Indonesia 2024 sendiri sudah berjalan untuk yang ke-18 kalinya dengan diikuti oleh 38 Provinsi. Dari ratusan calon kandidat, hingga terpilih menjadi 38 finalis, hingga akhirnya Monica berhasil mencuri perhatian di tiap babak demi babak, termasuk babak final dengan menjawab pertanyaan para panelis juri dengan sangat menakjubkan.

Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 (MPI/ Aldhi Chandra)

Mari kita mengenal lebih dalam, siapakah sosok pemenang Miss Indonesia kita tahun 2024 ini, Monica Kezia Sembiring atau yang dikenal dengan sebutan Monica Sembiring merupakan gadis berusia 22 tahun, yang lahir pada tanggal 5 Januari 2002. Wanita cantik tersebut lahir dan dibesarkan di Medan, Sumatera Utara.

Monica menempuh Pendidikan di Universitas Diponegoro (Undip) dengan mengambil program studi Teknik Kimia, sekarang dirinya berhasil menyandang gelar Sarjana Teknik (S.T) yang ia raih dengan predikat cum laude.

Foto: MPI/ Arif Julianto

Sebelumnya ikut Miss Indonesia, Monica sebelumnya sudah pernah memenangkan ajang Miss Sumatera Utara tahun 2024.