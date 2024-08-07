Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Body Goals Maia Estianty di Usia 48 Tahun, Sontek Tipsnya!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |11:30 WIB
Rahasia Body Goals Maia Estianty di Usia 48 Tahun, Sontek Tipsnya!
Rahasia Body Goals Maia Estianty di Usia 48 Tahun (Foto: Instagram @maiaestiantyreal)
MAIA Estianty tak cuma terkenal dengan karya-karya musiknya yang cemerlang, tapi juga pesona kecantikannya yang masih awet hingga saat ini, Di usianya yang ke-48 tahun, Maia hadir dengan bentuk tubuh langsing, pipi tirus dan tinggi semampai, body goals bagi kebanyakan wanita.

Istri pengusaha Irwan Musry ini pun mengaku dirinya juga tak melakukan operasi plastik untuk merubah bentuk wajahnya. Ia mengatakan, sedari dulu bentuk wajahnya memang relatif kecil sehingga membuat wajahnya selalu terlihat tirus.

“Kebetulan pipi gue kecil, jadi memang gue tirus dari dulu,” kata Maia dikutip dari kanal YouTube Dokter Richard Lee MARS,  Rabu (7/8/2024)

Pada kesempatan yang sama, ibunda Al, El dan Dul ini mengatakan bentuk tubuhnya memang cukup kurus alami sejak muda. Justru saat sudah berusia di atas 40 tahun seperti sekarang, Maia justru harus sedikit menaikan bobot tubuhnya agar lebih ideal.

Foto: Instagram @maiaestiantyreal
Foto: Instagram @maiaestiantyreal

Maia mengatakan di usianya yang hampir kepala lima ini, ia perlu menjaga berat badan yang akan berpengaruh pada kekencangan kulitnya.

 

