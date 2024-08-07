Filson Simbolon Bagikan Tips Mengatasi Mood Swing Jelang Manggung, Ini Rahasianya!

PASTO kembali melakukan regenerasi yang kelima dengan menghadirkan personil barunya Filson Simbolon sebagai pengganti Sion Simbolon. Keputusan memilih Filson sebagai tambahan ke keluarga Pasto terbukti tepat, sebab karakter suara Filson yang cocok dengan harmoni Rohan.

Meltho mantan personel pertama Pasto, juga ikut andil sebagai vocal director dalam single terbaru Pasto yang berjudul 'Milikku Seutuhnya'. Dalam penggantian personil yang sering dilakukan oleh Pasto kehadiran Filson bukan tanpa alasan yang kuat tentunya, karena selain dari karakter suara yang dinilai cocok, adanya chemistry antara kedua kakak beradik ini tak perlu diragukan lagi.

Usai keluarkan single terbarunya sebagai personil baru Pasto, Filson Simbolon ungkapkan masih sering alami drop sebelum hingga sesudah tampil manggung. Dirinya mengaku drop yang di alaminya sebelum manggung, berasal dari kekhawatirannya ketika membawakan lagu bersama Rohan diatas panggung.

Sedangkan drop yang terjadi setelah dirinya tampil biasanya muncul ketika merasa penampilannya tidak cukup sempurna. Pada wawancaranya bersama Okezone Rabu, (7/8/2024) Filson mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap penampilannya usai manggung timbul karena ekspektasi yang dia bayangkan. Dia merasa performanya saat manggung tidak sesuai kenyataan ketika membawakan lagu bersama Rohan.

“Untuk aku biasanya persiapan ketika manggung yang paling utama itu mood, karna aku orangnya itu biasanya suka punya ekspektasi, persiapan yang paling utama lebih menyiapkan mental karena pasti kepikiran terus. Tampil gimana ya gitu,” tutur Filson.

“Sama biasanya drop sehabis manggung itu kalau ngerasa penampilan tadi tuh gak sempurna. Kayak kurang maksimal gitu, gak sesuai sama ekspektasi," katanya.