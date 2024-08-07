Cara Mengobati Hernia dengan Daun Kelor

CARA mengobati hernia dengan daun kelor menarik untuk diketahui. Daun kelor dipercaya dapat membantu menyembuhkan hernia dengan aman dan alami. Seperti diketahui, hernia adalah kondisi dimana organ dalam tubuh seperti usus menonjol melalui area lemah pada otot atau jaringan.

Hernia dapat disebabkan karena batuk kronis, obesitas, sembelit dan riwayat penyakit hernia dari keluarga. Penyakit ini dapat menyebabkan rasa nyeri dan rasa tidak nyaman pada penderitanya.

Meski umumnya memerlukan tindakan medis, namun beberapa pengobatan alami seperti daun kelor dapat membantu meredakan gejala ini dan mempercepat proses penyembuhan.

Melansir dari Hnipioneer pada Rabu (7/8/2024), daun kelor mengandung senyawa alami yang bersifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di area yang terkena hernia. Lanta bagaimana cara mengobati hernia dengan daun kelor? Berikut ulasannya!

1. Jus daun kelor segar

Mengonsumsi jus daun kelor setiap hari. Proses ekstraksi jus segar dapat mempertahankan khasiatnya yang tinggi.