Ririn Dwi Ariyanti Bagikan Resep Tubuh Langsing meski Doyan Makan

ARTIS cantik Ririn Dwi Ariyanti dikenal memiliki tubuh yang langsing. Rupanya tubuh langsing Ririn itu bukan karena sedang program diet. Namun resep tubuh langsing Ririn Dwi Ariyanti ini dikarenakan ia rutin mengkonsumsi minuman pelangsing tubuh.

Minuman pelangsing tubuh itu merupakan hasil dari kerjasamanya dengan sang sahabat yaitu dokter Siska Khair.

"Saya sudah mencoba sendiri, dan minuman ini membuat saya merasa kenyang lebih lama. Ini membantu mengurangi nafsu makan dan membuang lemak jenuh," kata Ririn Dwi Ariyanti di kawasan Jakarta belum lama ini.

Sementara itu, dokter Siska Khair memuji karakter Ririn Dwi Ariyanti yang humble dan banyak dicintai oleh masyarakat.