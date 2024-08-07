Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Maia Estianty Bongkar Rahasia Miliki Body Goals di Usia 48 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |02:00 WIB
Maia Estianty Bongkar Rahasia Miliki Body Goals di Usia 48 Tahun
Maia Estianty bongkar rahasia miliki body goals. (Foto: Instagram @maiaestiantyreal)
A
A
A

MUSISI Maia Estianty tak hanya terkenal dengan karya-karya cemerlang, tapi juga kecantikannya yang masih awet muda. Di usianya yang ke-48 tahun, Maia memiliki tubuh body goals yang langsing dengan pipinya yang tirus.

Istri pengusaha Irwan Musry ini pun mengaku dirinya juga tak melakukan operasi plastik untuk merubah bentuk wajahnya. Dia mengatakan wajahnya memang kecil sehingga membuat terlihat selalu tirus.

“Kebetulan pipi gue kecil, jadi memang gue tirus dari dulu,” kata Maia di kanal YouTube Dokter Richard Lee MARS, Rabu (7/8/2024).

Ibunda Al, El dan Dul ini mengatakan bentuk badannya cukup kurus sejak usianya di bawah 40 tahun. Namun kini, Maia justru harus sedikit menaikan bobot tubuhnya agar lebih ideal.

Maia Estianty

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement