Maia Estianty Bongkar Rahasia Miliki Body Goals di Usia 48 Tahun

MUSISI Maia Estianty tak hanya terkenal dengan karya-karya cemerlang, tapi juga kecantikannya yang masih awet muda. Di usianya yang ke-48 tahun, Maia memiliki tubuh body goals yang langsing dengan pipinya yang tirus.

Istri pengusaha Irwan Musry ini pun mengaku dirinya juga tak melakukan operasi plastik untuk merubah bentuk wajahnya. Dia mengatakan wajahnya memang kecil sehingga membuat terlihat selalu tirus.

“Kebetulan pipi gue kecil, jadi memang gue tirus dari dulu,” kata Maia di kanal YouTube Dokter Richard Lee MARS, Rabu (7/8/2024).

Ibunda Al, El dan Dul ini mengatakan bentuk badannya cukup kurus sejak usianya di bawah 40 tahun. Namun kini, Maia justru harus sedikit menaikan bobot tubuhnya agar lebih ideal.