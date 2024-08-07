8 Fakta Menarik Luksemburg, Negara Mungil di Eropa yang Tajir Melintir

8 FAKTA Luksemburg, negara mungil di Eropa yang tajir melintir menarik untuk diulas. Negara ini berbatasan dengan Belgia dan Jerman di sebelah Utara, Prancis di sebelah Selatan, Belgia di sebelah Barat, dan Jerman di sebelah Timur. Negara ini memiliki luas 2.586 km² atau hanya setengah dari luas wilayah Pulau Madura, Indonesia.

Meski negara kecil, Luksemburg merupakan salah satu negara maju terkaya di Eropa. Penduduk Luksemburg berpenghasilan dua kali lipat dibandingkan penduduk Amerika dan memiliki salah satu rasio utang PDB terendah.

Menurut model makro global Trading Economics dan perkiraan analis, PDB Luksemburg akan mencapai USD111.500 (Rp185 juta) pada akhir tahun 2022. Luksemburg secara progresif mempromosikan dirinya sebagai pusat teknologi dan pusat data, menarik beberapa perusahaan besar untuk mendirikan kantor pusat Eropa di sana.

Hal ini mungkin juga ada hubungannya dengan rendahnya pajak yang menjadikannya surga pajak bagi kelompok paling makmur di Eropa.

Jadi, baik saat pindah atau mengunjungi Luksemburg, berinvestasi di kota ini tidak menjadi masalah karena kota ini relatif terbuka bagi investor internasional dan menawarkan insentif pajak. Berikut Okezone sajikan 8 fakta menarik Luksemburg sebagaimana melansir laman Silverdoor.

1. Negara terkaya kedua di dunia

Luksemburg merupakan negara terkaya kedua di dunia, di mana penduduknya berpenghasilan dua kali lipat dari orang Amerika dan memiliki salah satu rasio utang Produk Domestik Bruto (PDB) terendah.

Luksemburg sebagai pusat teknologi dan pusat data, menarik beberapa perusahaan besar untuk mendirikan kantor pusat Eropa mereka di sana.

(Foto: Instagram/@visit_luxembourg)

2. Gunakan 3 bahasa resmi

Penduduk Luksemburg menguasai tiga bahasa, yaitu bahasa Jerman, Prancis, dan bahasa Luksemburg (Letzebuergesch). Penggunaan bahasa tersebut juga punya tujuan berbeda-beda.

Bahasa Prancis umum digunakan dalam bisnis, hotel, restoran, dan kafe, sedangkan bahasa Jerman bahasa yang dominan di media cetak. Bahasa Luksemburg sendiri biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari.

3. Transportasi umum gratis

Tak seperti di Indonesia yang semuanya serba bayar, Luksemburg adalah kota pertama yang menyediakan transportasi umum gratis bagi rakyatnya. Transportasi umum itu meliputi kereta api, trem, dan bus.

4. Kota bagi tiga istana

Dijuluki sebagai rumah bagi para istana. Kastil-kastil di Kota Luksemburg adalah Petrusse Casemates, kawasan tua dan benteng Luksemburg, dan Istana Grand Ducal yang begitu ikonik.