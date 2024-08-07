Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lebih Hemat Budget, Inilah Waktu Terbaik Pelesiran ke Dubai

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |21:06 WIB
Lebih Hemat Budget, Inilah Waktu Terbaik Pelesiran ke Dubai
Dubai, Uni Emirat Arab (Foto: Pexels/Aleksandar Pasaric)
DUBAI di Uni Emirat Arab (UEA) menjadi salah destinasi wisata favorit pelancong dunia. Bagi yang ingin traveling ke sana, perlu diketahui bahwa ada waktu-waktu tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk menghemat budget atau biaya.

Regional Director Asia Pacific -International Operation Dubai Economy and Tourism (DET), Shahab Shayan mengungkapkan, waktu yang tepat untuk liburan hemat di Dubai ialah pada saat momen musim panas.

Bukan tanpa alasan, pasalnya di musim ini ada banyak spot yang menyediakan makan gratis untuk keluarga yang membawa anak-anak. Momen ini menurutnya bisa dimanfaatkan para pelancong dengan budget terbatas.

Simak! Ini 5 Tips Traveling Hemat Antiboncos

"Akan lebih oke (murah) di musim panas karena semua harga murah. Hotel bintang lima pun bisa lebih terjangkau di momen ini. Di musim panas juga banyak yang menggratiskan makan malam dan makan siang untuk anak anak kecil," kata dia dalam media gathering di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Kendati demikian, Shahab menyebut bahwa pelancong saat ini tidak perlu memikirkan biaya karena menurutnya Dubai kini bukan lagi destinasi wisata mewah. Ia mengklaim Dubai dapat dijelajah dengan modal yang terbilang minim.

"Untuk satu hari eksplorasi (kota) rata-rata membutuhkan 200 dirham atau USD60-100. Di Dubai tidak semuanya mahal, pengunjung bisa cari (destinasi wisata) gratis seperti ke taman atau berjalan-jalan di mall," imbuhnya.

 

