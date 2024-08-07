Turis Jerman Dirampok saat Camping, Uang Tunai hingga iPhone Raib

Berg Florian, turis Jerman korban perampokan di Pakistan (Foto: Pakistan Today)

SEORANG turis asal Jerman dirampok dan diserang saat sedang berkemah dekat Bandara Lahore, Pakistan. Penyerangan terjadi sekitar tengah malam setelah turis tersebut bersepeda melintasi Pakistan dan membangun tenda untuk camping.

Mengutip Pakistan Today, Berg Florian (27), dihampiri dua preman dan meminta sejumlah uang serta menggeledah barang-barang miliknya.

Menurut laporan yang diajukan Florian, pelaku mencekik lehernya dan memaksa menyerahkan barang berharga.

Pelaku berhasil membawa kabur kamera, Airpods, iPhone, uang tunai, dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Korban mengalami kerugian hingga sekitar 500 ribu rupee Pakistan.