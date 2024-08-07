Ngeri, Penumpang 2 Jam Kepanasan hingga Sesak Napas Gegara AC Pesawat Mati

PENGALAMAN buruk dialami penumpang pesawat Thai Airways dengan nomor penerbangan TG 917 rute London menuju Bangkok.

Mereka kepanasan hingga kesulitan bernapas saat pendingin udara atau AC pesawat tersebut mati. Alhasil, penumpang harus tertahan selama dua jam sebelum akhirnya jadwal penerbangan itu dibatalkan.

Mengutip New York Post, peristiwa ini terjadi pada 25 Juli 2024, namun baru-baru ini viral karena videonya tersebar di media sosial.

“Orang-orang terjebak di pesawat dan tidak bisa pergi,” keluh Warawalan Maksaen, 26 tahun, seorang mahasiswa di Universitas Exeter yang turut terjebak di dalam pesawat.

Maksaen menambahkan, sata kejadian itu awak kabin juga tidak menyediakan makanan atau minuman. Setelah dua jam, seorang pramugari menyediakan air di area dapur dan membuka pintu untuk membiarkan udara segar masuk.

Namun setelah penantian dua jam itu, pada akhirnya penerbangan ditunda keesokan harinya karena tidak ada teknisi di bandara, sehingga para penumpang harus turun dari pesawat pada pukul 23.00 waktu setempat setelah terjebak dalam pesawat yang sangat panas bak tempat sauna.

“Kami bisa tidur di bandara sampai penerbangan dijadwalkan ulang atau naik bus untuk mencari hotel,” keluh Maksaen.

Hotel yang disediakan maskapai hanya memiliki delapan kamar yang tersedia, Karena keluarga diprioritaskan. Maksaen, yang bepergian sendiri harus mencari penginapannya sendiri. Untungnya ia mendapatkan hotel untuk menginap pukul 03.00.