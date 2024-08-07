Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ngeri, Penumpang 2 Jam Kepanasan hingga Sesak Napas Gegara AC Pesawat Mati

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |08:14 WIB
Ngeri, Penumpang 2 Jam Kepanasan hingga Sesak Napas Gegara AC Pesawat Mati
Penumpang Thai Airways kepanasan karena AC pesawat mati (Foto: ViralPress)
A
A
A

PENGALAMAN buruk dialami penumpang pesawat Thai Airways dengan nomor penerbangan TG 917 rute London menuju Bangkok. 

Mereka kepanasan hingga kesulitan bernapas saat pendingin udara atau AC pesawat tersebut mati. Alhasil, penumpang harus tertahan selama dua jam sebelum akhirnya jadwal penerbangan itu dibatalkan. 

Mengutip New York Post, peristiwa ini terjadi pada 25 Juli 2024, namun baru-baru ini viral karena videonya tersebar di media sosial. 

“Orang-orang terjebak di pesawat dan tidak bisa pergi,” keluh Warawalan Maksaen, 26 tahun, seorang mahasiswa di Universitas Exeter yang turut terjebak di dalam pesawat. 

Maksaen menambahkan, sata kejadian itu awak kabin juga tidak menyediakan makanan atau minuman. Setelah dua jam, seorang pramugari menyediakan air di area dapur dan membuka pintu untuk membiarkan udara segar masuk. 

Jarang Diketahui, Ini 10 Fakta Unik Pesawat

Namun setelah penantian dua jam itu, pada akhirnya penerbangan ditunda keesokan harinya karena tidak ada teknisi di bandara, sehingga para penumpang harus turun dari pesawat pada pukul 23.00 waktu setempat setelah terjebak dalam pesawat yang sangat panas bak tempat sauna. 

“Kami bisa tidur di bandara sampai penerbangan dijadwalkan ulang atau naik bus untuk mencari hotel,” keluh Maksaen.

Hotel yang disediakan maskapai hanya memiliki delapan kamar yang tersedia, Karena keluarga diprioritaskan. Maksaen, yang bepergian sendiri harus mencari penginapannya sendiri. Untungnya ia mendapatkan hotel untuk menginap pukul 03.00.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268//penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165788//pesawat-5aEv_large.jpg
Ujian Konsistensi OTP Maskapai RI di Tengah Ekspansi Armada dan Rute
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160162//lion_air-rjhv_large.jpg
Viral Penumpang Lion Air Teriak-Teriak Ada Bom di Pesawat, Pelaku Langsung Diamankan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/406/3159164//ilustrasi-2oB1_large.JPG
10 Maskapai Dunia yang Alami Perkembangan Pesat, Nomor 6 Cocok untuk Kaum Mendang-mending
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155843//pelecehan_seksual-A2bi_large.jpg
Ini Alasan Penumpang Citilink Nekat Lecehkan Gadis ABG di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151866//viral-9bhR_large.jpg
Takut Anaknya Rewel, Seorang Ibu Bagikan Penutup Telinga ke 200 Penumpang Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement