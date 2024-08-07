Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Apresiasi Kolaborasi Pemkab dan Pelaku Parekraf Atasi Krisis Air di Gili Tramena

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |07:57 WIB
Sandiaga Apresiasi Kolaborasi Pemkab dan Pelaku Parekraf Atasi Krisis Air di Gili Tramena
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berkolaborasi dengan pelaku parekraf dalam mengatasi krisis air di kawasan destinasi wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air). 

"Ini memang sempat viral dan saya menugaskan Pak Fadjar (Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis) untuk memberikan solusi. Saya juga mengapresiasi kolaborasi antara Pemkab Lombok Utara dan pelaku parekraf yang saat ini diwakili Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD NTB," ujar Sandi dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta awal pekan ini.

Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo berujar bahwa saat ini air sudah mulai mengalir di kawasan Gili Tramena. Bahkan saat ini, Gili Trawangan sudah kembali dipadati wisatawan.

"Khususnya di (Gili) Trawangan saya melihat airnya sudah mengalir dan wisatawan juga sudah banyak ya," ujar Fadjar.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dirinya juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku parekraf yang bergerak cepat menangani permasalahan air bersih ini.

Sementara itu, Ketua IHGMA DPD NTB, Lalu Kusnawan mengatakan, sebenanrya kondisi ketersediaan air di Gili Tramena masih dinamis. Namun saat ini hampir dipastikan untuk ketersediaan air di Gili Trawangan mulai normal.

"Air bersih sudah mengalir di Gili Trawangan dan di Gili Meno sendiri masih on process, alhamdulillah prosesnya itu sudah signifikan," ujar Lalu.

 

