Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Benteng Besar Warisan Raja Singasari Wisnuwardhana Dekat Sungai Brantas 

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |07:47 WIB
Misteri Benteng Besar Warisan Raja Singasari Wisnuwardhana Dekat Sungai Brantas 
Candi Kidal, peninggalan Kerajaan Singasari (Foto: Instagram/@izzaniy)
A
A
A

WISNUWARDHANA berkuasa di Kerajaan Singasari yang menjadi cikal bakal Malang, Jawa Timur. Saat bertakhta, Wisnuwardhana yang bernama asli Rangga Wuni berdampingan bersama Mahisa Campaka, memerintah di Singasari.

Mahisa Campaka konon merupakan ratu angabhaya yang bergelar Bhatara Narasinga. Sedangkan Rangga Wuni menjadi raja di Tumapel. Namun, keduanya konon sama-sama laki-laki yang menyatukan dua keturunan Singasari yang selama ini saling bunuh membunuh.

Pemerintahan bersama inilah yang menjadi Kerajaan Singasari jauh lebih aman dibandingkan era sebelumnya. Bahkan dikisahkan Kitab Pararaton, Wisnuwardhana membangun sebuah kuta atau dalam bahasa Jawa baru bermakna kota di Canggu utara. 

Dikutip dari 'Pararaton : Biografi Para Raja Singhasari - Majapahit', kuta dalam bahasa Jawa kuno bermakna benteng atau tembok besar. 

Berbagai sumber menyebut, Lokasi Canggu pada saat ini berada di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Posisi desa ini sangat strategis, yaitu di dekat lokasi bercabangnya Sungai Brantas menjadi Sungai Mas dan Sungai Porong.
 
Maka wajar jika pada zaman dahulu dipilih sebagai pelabuhan. Pada naskah Kidung Harşawijaya dikisahkan, rombongan Raden Wijaya berlayar dari Madhura memasuki Jawa, menyusuri sungai dan berlabuh di Canggu. 

Sedangkan di Kidung Sunda dikisahkan bagaimana rombongan orang-orang Sunda berlayar menuju Majapahit, berhenti di Pelabuhan Canggu, kemudian berjalan menuju lapangan Bubat.

Pararaton menyebut benteng Canggu dibangun pada tahun 1271 oleh Wisnuwardhana. Mungkin yang dimaksud ialah pembangunan tembok besar untuk melindungi pelabuhan. Lokasi benteng tersebut diperkirakan berada di tepi Sungai Brantas, 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159858//ken_arok-s6tY_large.jpg
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152231//kerajaan_singasari-FlNq_large.jpg
Mengenal Ritual Dua Tantra yang Bikin Raja Singasari Tewas saat Pesta Miras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150155//perang_kerajaan-OkHN_large.jpg
Momen Kekaisaran Cina Kirim Utusan ke Pulau Jawa yang Berujung Pemotongan Telinga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147657//perang-cZ7K_large.jpg
Tragedi Berdarah Singasari, 600 Pasukan Dibantai Kediri Gegara Salah Strategi Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147429//sejarah-2UJH_large.jpeg
Kisah Guru Spiritual Kertanagara Beri Peringatan soal Serangan ke Sumatera Sebelum Kerajaan Singasari Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/337/3141275//gajah_mada-lqEW_large.jpg
Asal Usul Kata Nusantara Dilahirkan Kerajaan Singasari dan Dipopulerkan Gajah Mada Era Majapahit 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement