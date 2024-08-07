Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata

WAKIL Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan, kuliner merupakan salah satu subsektor penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif Indonesia.

Seperti diketahui, menurut data Kemenparekraf RI, subsektor kuliner menyumbang Rp455,44 triliun atau sekitar 41 persen dari total PDB ekonomi kreatif sebesar Rp1.134,9 triliun pada tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan Angela, saat meresmikan pembukaan kegiatan Nusantara Food and Hotel (NFH) Expo, di ICE BSD, Tangerang, Rabu (7/8/2024).

“Dan tentunya, kalau kita bicara kuliner, kuliner itu penting sekali dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Angela, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Perindo itu dalam sambutannya.

“Kenapa? kalau kita bicara di ekonomi kreatif sendiri saja, kuliner itu penyumbang PDB terbesar untuk sektor Ekraf,” imbuhnya.

Angela menambahkan, kuliner juga menjadi salah satu alasan orang-orang saat melakukan wisata. Menurutnya, keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Bahkan, menurut catatan Kemenparekraf, setidaknya sebanyak 63 persen orang-orang yang memilih berwisata kuliner dibanding hanya sekedar berwisata saja.

Karena itu, Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini menyebut, kuliner memiliki peluang yang cukup besar untuk memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air.

“Nah, kalau untuk pariwisata, data internal kami, kemarin juga sempat disampaikan pak Menteri, kalau kita bicara wisata kuliner itu sebenarnya alasan mengapa orang berwisata, mayoritas orang wisata kuliner,” tutur Angela.

“Data dari kami itu sekitar 63 persen orang berwisata kuliner. Nah oleh karena itu, kegiatan seperti ini sangat-sangat penting. Karena memang wisata kuliner itu manfaatnya sangat besar, peluangnya sangat besar,” sambungnya.