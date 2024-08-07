Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jaga Pola Makan dan Pita Suara, Nuca Akui Batasi Diri Makan Gorengan

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:40 WIB
Jaga Pola Makan dan Pita Suara, Nuca Akui Batasi Diri Makan Gorengan
Nuca Batasi Diri Makan Gorengan (Foto: MPI/ Arif Julianto)
A
A
A

BUKAN rahasia lagi kalau suara adalah aset utama bagi seorang penyanyi professional. Tak terkecuali bagi Nuca, penyanyi dan penulis lagu muda yang tengah melejit saat ini.

Pria  asal Surakarta tersebut diketahui memulai karirnya sebagai penyanyi cilik, hingga sukses menyabet juara kedua dalam ajang The Voice Kids Indonesia musim pertama pada tahun 2014.

Aktif sebagai penyanyi, penulis lagu, dan kini merambah juga dengan menjadi aktor, Nuca mengaku dirinya sangat memperhatikan kesehatan dirinya termasuk kesehatan pita suaranya dengan salah satunya dengan menjaga pola makannya sehari-hari.

Cowok kelahiran 2002 ini menyebut dirinya berusaha disiplin mengontrol diri, untuk tak banyak makan gorengan.

10 Menu Takjil Gorengan Buka Puasa

“Saya tidak banyak mengonsumsi makanan berminyak seperti gorengan, karena bisa merusak kesehatan suara dan tubuh,” ujar Nuca, kala ditemui Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
      
