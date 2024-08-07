Angela Tanoesoedibjo Resmikan Kegiatan Nusantara Food and Hotel Expo Di ICE BSD

WAKIL Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo resmi membuka kegiatan Nusantara Food and Hotel (NFH) Expo, yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

NFH Expo sendiri merupakan pameran besar yang secara perdana menampilkan beragam masakan Indonesia terbaik dan tren terkini dalam industri perhotelan. Angela yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo itu lantas turut menggunting pita sebagai tanda bahwa kegiatan tersebut telah resmi dibuka.

Ia resmi membuka NFH Expo bersama dengan Direktur PT Debindo Global Expo Rafidi Iqra Muhamad, Ketua Indonesia Pastry Alliance (IPA) Chef Rahmat Kusnedi, Ketua PHRI Banten Ashok Kumar, dan beberapa jajaran terkait lainnya. Dalam sambutannya, Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini turut mengapresiasi pameran tersebut.

“Selamat untuk Debindo Global Expo atas terlaksananya Nusantara And Food Hotel 2024. Semoga ini tentunya bukan hanya pertama dan terakhir, tapi akan terus dan semakin berkembang ke depannya,” ujar Angela dalam sambutannya.

Pasalnya ia menilai, kegiatan seperti NFH Expo bisa menjadi wadah bagi para stakeholders, khususnya di industri kuliner dan perhotelan untuk bisa saling bekerja sama dalam mengembangkan kedua industri tersebut sendiri.

“Kami dari Kemenparekraf sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini karena ini adalah wadah untuk para stakeholders indutri kuliner dan hospitality untuk bisa sharing, untuk bisa networking dan saya kira ini bisa mengembangkan industri kuliner dan industri perhotelan kita ke depannya,” sambungnya.