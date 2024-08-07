Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Pria Norwegia Pecahkan Rekor Dunia Habiskan 1 Kilogram Oatmeal Hanya dalam 60 Detik!

Resi Safitri , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |17:30 WIB
Pria Norwegia Pecahkan Rekor Dunia Habiskan 1 Kilogram Oatmeal Hanya dalam 60 Detik!
Pria Norwegia Pecahkan Rekor Dunia Makan Oatmeal (Foto: Instagram @guinessworldrecords)
OATMEAL yang terbuat dari gandum dan sarat akan serat, ditambah dengan teksturnya yang padat, bagi sebagian orang membuatnya jadi sulit untuk dikonsumsi. Apalagi hanya dalam waktu singkat.

Namun hal tersebut tidak berlaku bagi pria asal Norwegia bernama Johannes Berge satu ini. Pasalnya, mengutip laporan NDTV, Rabu (7/8/2024)  pria asal Trondeim, Trondelag Norwegia justru memecahkan rekor dunia dengan berhasil menghabiskan 1.014 gram oatmeal atau sekira 1 kilogram 14 ons hanya dalam waktu 1 menit atau 60 detik saja.

Dalam video yang diunggah langsung di akun Instagram Guiness World Records, @guinessworldrecords, terlihat Johannes duduk di kursi dengan mangkuk yang berisi bubur oatmeal di depannya.

Foto: Instagram @Guinessworldeecords
Foto: Instagram @Guinessworldeecords

Dia terlihat santai memegang satu sendok makan, saat waktu dimulai, Johannes langsung memakan oatmeal tersebut dengan menyuap sesendok besar satu demi satu secara nonstop selama satu menit. Setelah waktu berakhir, dia menunjukkan mulutnya yang kosong untuk membuktikan bahwa ia telah habis tuntas menelan semuanya.

 

