Resep Pisang Goreng Madu, Camilan Favorit Anak dan Orang Tua

RESEP camilan hari ini adalah pisang goreng madu yang lezat dan menggugah selera. Pisang goreng mungkin menjadi salah satu goengan atau camilan yang disenangi orang dewasa maupun anak-anak.

Nah, berikut resep dan cara membuat pisang goreng madu seperti dilansir dari akun Cookpad Veni KM, @Veni_KM13982343. Resep ini pun cukup untuk 6 orang.

Bahan-bahan

150 gram terigu protein sedang (segitiga)

60 gram tepung beras

30 gram gula pasir

1/2 sendok teh baking powder

1/4 sendok teh garam

2 sendok makan madu

2 sendok makan wijen (optional)

200-250 ml air dingin

50 ml santan instan

12 buah pisang uli/raja

Madu untuk olesan secukupnya

Cara Membuat

1. Siapkan pisang uli/raja/kepok, lalu potong-potong dan sisihkan

2. Di wadah, campur terigu, tepung beras, gula pasir, baking powder, garam aduk rata lalu masukkan santan dan air aduk rata kembali

3. Masukkan madu dan wijen, aduk lalu masukkan potongan pisang

4. Goreng dengan api sedang sampai kecoklatan, angkat

5. Selagi panas, oleskan dengan secukupnya madu, sajikan.

