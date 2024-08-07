RESEP camilan hari ini adalah pisang goreng madu yang lezat dan menggugah selera. Pisang goreng mungkin menjadi salah satu goengan atau camilan yang disenangi orang dewasa maupun anak-anak.
Nah, berikut resep dan cara membuat pisang goreng madu seperti dilansir dari akun Cookpad Veni KM, @Veni_KM13982343. Resep ini pun cukup untuk 6 orang.
Bahan-bahan
150 gram terigu protein sedang (segitiga)
60 gram tepung beras
30 gram gula pasir
1/2 sendok teh baking powder
1/4 sendok teh garam
2 sendok makan madu
2 sendok makan wijen (optional)
200-250 ml air dingin
50 ml santan instan
12 buah pisang uli/raja
Madu untuk olesan secukupnya
Cara Membuat
1. Siapkan pisang uli/raja/kepok, lalu potong-potong dan sisihkan
2. Di wadah, campur terigu, tepung beras, gula pasir, baking powder, garam aduk rata lalu masukkan santan dan air aduk rata kembali
3. Masukkan madu dan wijen, aduk lalu masukkan potongan pisang
4. Goreng dengan api sedang sampai kecoklatan, angkat
5. Selagi panas, oleskan dengan secukupnya madu, sajikan.
(Martin Bagya Kertiyasa)