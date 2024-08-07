MUFFEST 2024, Perhelatan Modest Fashion Terbesar di Indonesia Dimulai 8 Agustus

AJANG tahunan dan terbesar di Indonesia, Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ siap digelar di Istora Senayan Jakarta, mulai 8-11 Agustus 2024. Tahun ini, mengusung tema "Flying to the Global Market".

MUFFEST+ merupakan event pameran dagang dan fashion show yang menyoroti keragaman budaya dan kreativitas dari produk fesyen modest dan gaya hidup halal di Indonesia. Sesuai tema yang diusung tahun ini, gelaran MUFFEST+ siap menjadi salah satu landasan untuk memproklamirkan fesyen modest Indonesia sebagai trendsetter di pasar lokal, nasional, maupun internasional, dan Indonesia sebagai pusat fesyen modest dunia.

“MUFFEST+ diharapkan dapat semakin memperkuat peran dalam memasarkan fesyen modest Indonesia ke pasar global. MUFFEST+ telah membersamai brand-brand fesyen modest di Tanah Air yang bertumbuh menjadi luar biasa sampai internasional. Seiring bertambahnya usia, MUFFEST+ dituntut mampu membuat hype supaya industri fesyen modest menjadi lebih lebar lagi, seperti merambah ke segmen yang lebih muda,” tutur Lenny Agustin, National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC) di Jakarta, belum lama ini.

MUFFEST ajang modest fashion terbesar di Indonesia. (Foto: IFC)

MUFFEST+ akan kembali menggaungkan konsep sustainable yang telah dilakukan sejak 2020. Tidak hanya pada produk jadi, melainkan pada proses hulu ke hilir yang mendukung terciptanya produk-produk fesyen modest yang berstandar internasional. Sehingga karya-karya terbaik brand dan desainer modest Indonesia tak hanya memiliki keindahan secara estetika, berinovasi dan berdaya jual tinggi, tapi juga memiliki nilai tanggung jawab terhadap planet, serta masyarakat dunia secara berkelanjutan.

“MUFFEST+ tahun ini dihadirkan dengan sentuhan baru yang lebih fresh dan muda, mulai dari tempat penyelengaraan di Istora Senayan Jakarta yang menjadi pusat kumpul gen-Z dan milenial. Kemudian fashion show yang disinergikan dengan perfoma musisi muda seperti HIVI! dan Voice of Baceprot. Sesuai tema yang diusung, yaitu 'Flying to the Global Market', MUFFEST+ memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung melalui penataan ambience seperti berada di bandara,” ucap Irvan Mahidin, CEO PT Gemalindo Kreasi Indonesia.

MUFFEST+ 2024 akan menghadirkan ragam gaya busana modest mulai dari street wear, evening wear, urban, kontemporer, hingga syar’i dari 175 brand dalam peragaan busana dan pameran dagang. Perhelatan MUFFEST+ akan diramaikan pula oleh kegiatan seperti seminar Fashion Trend Forecasting, talkshow, workshop, dan business matching. Pameran dagang atau eksibisi MUFFEST+ tahun ini akan menampilkan koleksi fesyen modest, hijab, alas kaki, tas, tekstil, perhiasan, aksesoris, kosmetik, dan produk kecantikan.

MUFFEST ajang modest fashion terbesar di Indonesia. (Foto: IFC)

Kegiatan Kick-off MUFFEST+ 2024 diselenggarakan pada akhir Juli lalu di Bali Coffee Club Jakarta, dengan menghadirkan narasumber yang terbagi menjadi tiga sesi chit-chat. Sesi pertama memaparkan tentang program MUFFEST+ 2024 dengan narasumber Lenny Agustin selaku National Chair Indonesian Fashion Chamber, Lisa Fitria selaku Marketing Director MUFFEST+ 2024, Irvan Mahidin selaku CEO PT Gemalindo Kreasi Indonesia dan Dian Desiana selaku Managing Director Bali Coffee Club.

Sesi kedua chit-chat mengulas tentang Potensi Bisnis Modest Fashion dengan narasumber Ita Rulina, Kepala Grup Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah – Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, Hikmah Rizka selaku VP Islamic Ecosystem Bank Syariah Indonesia dan desainer Khanaan Shamlan dan Rosie Rahmadi.