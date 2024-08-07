Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Rizky Billar di Acara Ulang Tahun Lesti Kejora, Pakai Seharga Rp23 Juta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |20:02 WIB
Gaya Rizky Billar di Acara Ulang Tahun Lesti Kejora, Pakai Seharga Rp23 Juta
Rizky Billar dan Lesti Kejora. (Foto: Instagram)
A
A
A

RIZKY Billar belum lama ini merayakan ulang tahun sang istri, Lesti Kejora yang ke-25 tahun. Usai memberikan kejutan dengan menghadirkan sahabat Lesti, mereka menggelar syukuran sekaligus makan-makan bersama keluarga dan kerabat.

Momen tersebut dibagikan pasangan ini di laman Instagramnya. Mereka kompak memakai busana berwarna putih dan pastel.

Ayah satu anak ini terlihat keren dalam balutan kemeja putih dipadukan dengan chino pants warna krem. Sementara itu rambutnya model poni samping dengan waran brown.

Rizky Billar

Gaya outfit Rizky Billar makin keren dengan sneakers warna hitam putih. Dilansir dari Instagram @fashion_selebriti, diketahui sepatu Billar itu dari brand Louis Vuitton.

