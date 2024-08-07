Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wapres Maruf Amin Buka Jogja Fashion Trend 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |18:13 WIB
Wapres Maruf Amin Buka Jogja Fashion Trend 2024
Wapres Maruf Amin Buka Jogja Fashion Trend. (Foto: MPI)
JOGJA Fashion Trend 2024 kembali digelar tahun ini yang menjadi bagian dari rangkaian Grebeg UMKM DIY. Kegiatan ini akan berlangsung pada 7 sampai 11 Agustus 2024 di Pakuwon Mall Jogjakarta.

Di hari pertama, Grebeg UMKM dan Jogja Fashion Trend 2024 dibuka oleh Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Hj. Wury Amin. Grebeg UMKM 2024 menjadi wujud kontribusi nyata pengembangan ekonomi kreatif di DIY dimana bersinergi dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI)

Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin pun mengungkap bahwa acara ini juga sebagai momentum untuk menggaungkan lagi literasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian akselerasi transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Maruf Amin

"Acara ini tentu tidak hanya menjadi ajangpemasaran produk penjualan dan pembiayaan produk umkm tapi juga menjadi sarana edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang lebih luaspada kesempatan ini," kata Ma'ruf Amin dalam acara pembukaan Grebeg UMKM DIY di Pakuwon Mall Jogja. 

