HOME WOMEN FASHION

4 Gaya OOTD Liburan Musim Panas ala Farah Quinn, Modis dan Seksi!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |12:30 WIB
4 Gaya OOTD Liburan Musim Panas ala Farah Quinn, Modis dan Seksi!
Gaya OOTD Summer ala Farah Quinn (Foto: Instagram @farahquinnofficial)
A
A
A

FARAH Quinn belum lama ini  diketahui tengah asyik menikmati liburan musim panas di Italia. Lewat akun sosial media miliknya, sang celebrity chef ternama tersebut terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik di Italia, salah satunya Lago di Como.


Momen liburan musim panas yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, @farahquinnofficial itu juga memperlihatkan penampilan stylish dan keren, summer style ala  Farah Quinn.

Penasaran seperti apa? Berikut potret empat gaya outfit summer ala Farah Quinn, dihimpun dari akun Instagram pribadinya,  @farahquinnofficial, Selasa (7/8/2024)

1. Foto OOTD: Potret Farah Quinn saat pamer OOTD dengan latar laut dan pegunungan. Tampak cantik dalam balutan one set bikini dan outer robe bermotif warna biru dan putih dipadukan dengan sandal. Dia tampil kece dengan rambut panjang digerai dan kacamata hitam.

OOTD Farah Quinn (IG)

"Aduh memang sudah cantik. Mau gimana pun selalu cantik," puji @yuneth***

2. Berjemur di atas kapal: Farah menikmati musim panas di Italia sambil berjemur, berpose duduk bersantai di atas kapal memakai bikini motif dengan aksen ruffle dan kacamata hitam sebagai aksesori penyempurna penampilannya.

OOTD Farah Quinn (IG)

"Gorgeous," komentar @wadhy***

 

Telusuri berita women lainnya
