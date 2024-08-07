4 Gaya OOTD Liburan Musim Panas ala Farah Quinn, Modis dan Seksi!

FARAH Quinn belum lama ini diketahui tengah asyik menikmati liburan musim panas di Italia. Lewat akun sosial media miliknya, sang celebrity chef ternama tersebut terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik di Italia, salah satunya Lago di Como.



Momen liburan musim panas yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, @farahquinnofficial itu juga memperlihatkan penampilan stylish dan keren, summer style ala Farah Quinn.

Penasaran seperti apa? Berikut potret empat gaya outfit summer ala Farah Quinn, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @farahquinnofficial, Selasa (7/8/2024)



1. Foto OOTD: Potret Farah Quinn saat pamer OOTD dengan latar laut dan pegunungan. Tampak cantik dalam balutan one set bikini dan outer robe bermotif warna biru dan putih dipadukan dengan sandal. Dia tampil kece dengan rambut panjang digerai dan kacamata hitam.





"Aduh memang sudah cantik. Mau gimana pun selalu cantik," puji @yuneth***



2. Berjemur di atas kapal: Farah menikmati musim panas di Italia sambil berjemur, berpose duduk bersantai di atas kapal memakai bikini motif dengan aksen ruffle dan kacamata hitam sebagai aksesori penyempurna penampilannya.





"Gorgeous," komentar @wadhy***