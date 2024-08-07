Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Utamakan Pengalaman Pasien, Integrafts Ciptakan Orde Baru Transplantasi Rambut Indonesia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |20:43 WIB
Utamakan Pengalaman Pasien, Integrafts Ciptakan Orde Baru Transplantasi Rambut Indonesia
Konsultasi rambut personal oleh Integrafts (Foto: Dok Integrafts)
Jakarta-Integrafts Hair Transplant Center, bagian dari merek kecantikan ternama, Beauty Palace, meluncurkan kampanye "The Journey to the New Hair Order" yang menjanjikan revolusi orde baru dalam industri transplantasi rambut di Indonesia. 

Kampanye ini menekankan pentingnya proses berkelanjutan dalam mencapai hasil nyata dari transplantasi rambut, sekaligus mengingatkan publik tentang maraknya praktik pemasaran tersembunyi di industri ini.

 Marketing Strategist Integrafts, Aditya, mengatakan, dari data yang telah dihimpun, setidaknya 2 dari 5 calon pasien tidak tahu bahwa transplantasi rambut itu bukanlah metode dengan hasil instan. 

“Celah inilah yang sering dieksploitasi penawaran dengan harga miring di awal, namun ternyata belum termasuk biaya persiapan, perawatan pasca, dan biaya tak terduga lainnya," tuturnya.

 Dengan demikian, membuat Integrafts jadi dapat memahami dan memaklumi calon pasien yang khawatir terjebak di antara ekspektasi dan harga.

rambut

Benefit transplantasi rambut di Integrafts (Foto: Dok Integrafts)

Berangkat dari problema tersebut, Integrafts hadir membawa solusi komprehensif. Programnya menawarkan kemudahan akomodasi, prosedur berstandar internasional, dan jaminan aftercare hingga satu tahun dengan biaya transparan dan menyeluruh tanpa syarat.

Head Doctor Integrafts, dr. Cynthia Lawrence M.Biomed menuturkan, yang ditemui seusai memimpin prosedur transplantasi rambut, memberikan pernyataan yang senada.

