7 Ide Kostum Karnaval Meriahkan HUT Ke-79 RI, Dijamin Unik dan Berkesan

Kostum karnaval untuk HUT RI ke-79 akan membuat perayaan kemerdekaan semakin meriah dan berkesan. (Foto: dok freepik)

PADA 17 Agustus nanti masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79. HUT Kemerdekaan RI biasanya diisi dengan berbagai kegiatan menarik, salah satunya adalah karnaval.

Karnaval biasanya mengangkat tema Kemerdekaan Indonesia. Selama kegiatan karnaval berlangsung, para peserta pun akan memakai kostum karnaval yang unik dan kreatif. Memakai kostum karnaval akan membuat penampilan Anda menjadi center of attention.

Pelaksanaan karnaval yang biasanya diikuti puluhan peserta, dengan berbagai tema yang unik dan kreatif, akan membuat perayaan HUT RI tahun ini akan semakin seru dan berkesan.

Untuk Anda yang akan berpartisipasi dan sedang mencari referensi Kostum Karnaval Lucu, berikut ini beberapa ide kostum karnaval yang dapat digunakan untuk merayakan HUT ke-79 RI. Yuk, langsung disimak:

1. Kostum Pahlawan Nasional

Kostum bertema kepahlawanan untuk karnaval 17 Agustus bisa Anda pilih. Berdandan sebagai tokoh pahlawan nasional, maupun pahlawan dari daerah masing-masing tentu sangat menarik.

Anda bisa memakai kostum seperti Cut Nyak Dien ala adat Aceh maupun Bung Tomo ala militer. Bahkan, Anda juga bisa berkostum dengan busana yang nyentrik ala keberanian dengan semangat juang.