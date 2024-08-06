Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Mulai Persiapkan Diri ke Miss World

SETELAH sukses menjadi pemenang ajang Miss Indonesia tahun ini dan menyandang gelar sebagai Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring kini tengah disibukkan oleh banyaknya persiapan diri guna mewakili Indonesia dalam ajang Miss World mendatang.

Dalam wawancara eksklusifnya bersama Okezone baru-baru ini,. Monica berujar ia sedari sekarang memang sudah melakoni beberapa persiapan diri untuk ajang Miss World 2024. Mengingat kompetisi tersebut merupakan salah satu ajang bergengsi yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara di dunia,

“Untuk persiapan menuju Miss World, tentunya ada banyak. Aku mengikuti banyak kelas pelatihan dan itu dibantu dan disupport oleh Star Media Nusantara dan juga Star Harvest Academy,” cerita Monica, kala dijumpai di iNews Tower

Foto: MPI/ Arif Julianto

“Untuk kelasnya itu sangat bervariatif, ada kelas public speaking, cat walk, make up class, semua hal itu sangat penting yang harus dipersiapkan menuju Miss World, “ sambungnya.