Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Mulai Persiapkan Diri ke Miss World

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |17:00 WIB
Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Mulai Persiapkan Diri ke Miss World
Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Mulai Persiapkan Diri ke Miss World (Foto: MPI/ Arif Julianto)
A
A
A

SETELAH sukses menjadi pemenang ajang Miss Indonesia tahun ini dan menyandang gelar sebagai Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring kini tengah disibukkan oleh banyaknya persiapan diri guna mewakili Indonesia dalam ajang Miss World mendatang. 

Dalam wawancara eksklusifnya bersama Okezone baru-baru ini,. Monica berujar ia sedari sekarang memang sudah melakoni beberapa persiapan diri untuk ajang Miss World 2024. Mengingat kompetisi tersebut merupakan salah satu ajang bergengsi yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara di dunia,

“Untuk persiapan menuju Miss World,  tentunya ada banyak.  Aku mengikuti banyak kelas pelatihan dan itu dibantu dan disupport oleh Star Media Nusantara dan juga Star Harvest Academy,” cerita Monica, kala dijumpai di iNews Tower

Foto: MPI/ Arif Julianto
Foto: MPI/ Arif Julianto

“Untuk kelasnya itu sangat bervariatif, ada kelas public speaking, cat walk, make up class, semua hal itu sangat penting yang harus dipersiapkan menuju Miss World, “ sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/624/3179371//miss_indonesia-19pw_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bagikan Tips Mudah Belajar Bahasa Inggris untuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/611/3178770//monalesa-vPh7_large.jpg
Sejarah Baru! MonaLesa Bracket, Wanita Berhijab Masuk Finalis Miss USA 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175406//miss_indonesia-29Lr_large.jpg
Miss Indonesia Tanam Mangrove: Hijaukan Bumi, Lestarikan Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095//miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090//miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087//audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement