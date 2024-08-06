4 Zodiak Paling Jago Manfaatkan Gosip Kantor untuk Keuntungan Pribadi

SEBAGIAN orang menganggao gosip di kantor, tak lebih dari sekadar obrolan kosong dan negative serta berbahaya.

Nah, menariknya bagi sebagian orang lainnya, lebih tepatnya para pemilik zodiak tertentu, gossip kantor ini adalah cara untuk menavigasi dan memengaruhi lingkungan kantor mereka dengan lebih baik. Malah terkadang bisa menjadi berkah bagi tanda-tanda zodiak tertentu ini.

Mengutip Pink Villa, Selasa (6/8/2024) berikut empat zodiak yang paling jago memanfaatkan gosip kantor untuk kepentingan pribadinya.

1. Gemini: Tipe orang yang bisa berteman dengan atasan, rekan tim hingga mengobrol dengan office boy di jam istirahat. Para Gemini akan mencoba segalanya untuk membuat jam kerja yang panjang di kantor menjadi menyenangkan.

Apalagi pada dasarnya orang-orang Gemini, punya rasa ingin tahu tinggi makanya sering mengetahui berbagai hal yang terjadi di tempat kerja.

Meski begitu, Gemini melihat gosip sebagai perekat sosial yang membantu mereka menjalin ikatan dengan staf di tempat kerja baru. Dengan mengetahui detail kehidupan teman-temannya, kesukaan dan ketidaksukaannya, membantu si Gemini menciptakan rasa persahabatan.

2. Scorpio: Bisa membaca orang dan situasi, yang memungkinkan mereka mengetahui motif mendasar di balik obrolan yang biasa terjadi di sekitarnya. Terkadang para Scorpio bisa mengumpulkan informasi secara strategis, baik untuk mendapatkan keuntungan, melindungi dirinya sendiri, atau bahkan untuk mencapai tujuan pribadi yang ingin dicapai.