HOME WOMEN LIFE

Wulan Guritno Berpose dengan Baju Tidur Minim, Seksi Menggoda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |09:08 WIB
Wulan Guritno Berpose dengan Baju Tidur Minim, Seksi Menggoda
Potret Cantik Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

DIJULUKI sebagai hot mom, Wulan Guritno kerap menjadi model pemotretan. Salah satunya adalah brand pakaian dalam yang memilih perempuan cantik ini.

Ibu tiga anak ini tentu tampil maksimal dalam pemotretan tersebut. Dia menunjukkan beberapa outfit baju tidur yang minim sehingga memperlihatkan keseksiannya.

Penasaran seperti apa? Berikut gaya pemotretan Wulan Guritno pakai baju tidur minim, seperti dilansir dari Instagram @wanitamempesona.ind. 

Pakai balzer melorot
Wulan Guritno
Potret Wulan Guritno saat menjalani pemotretan pakai baju tidur minim. Di foto ini dia memakai bra hitam dengan detail renda di bawahnya dan dipadukan dengan legging warna hitam. Wulan juga menambahkan blazer warna putih yang sengaja dipakai melorot untuk menonjolkan keseksiannya.

"Hot mom," sambung @tonn***

Tampil flawless
Wulan Guritno
Foto close up Wulan saat menunjukkan parasnya yang cantik. Dia memakai makeup bernuansa nude dan model rambut panjang digerai. Mantan kekasih Sabda Ahessa ini pose dengan ekspresi wajah gahar.

 

Halaman:
1 2
      
