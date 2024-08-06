Waspada, Screen Time Berlebihan Bisa Sebabkan Mata Kering Pada Anak

PADA era digital saat ini, perangkat elektronik berlayar, mulai dari televisi, komputer hingga ponsel pintar, tak bisa dilepaskan dari keseharian. Penggunanya pun tak kenal batas usia, dari dewasa, remaja, sampai anak usia dini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan sebanyak 36,99 persen anak-anak Indonesia berusia 5-15 tahun sudah memiliki ponsel. Bahkan, 38,92 persen anak berusia 0-6 tahun di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, yang menegaskan bahwa paparan layar gawai sudah terjadi sejak kanak-kanak.

Penggunaan perangkat elektronik berlayar secara terus-menerus dengan durasi lama berisiko buruk pada kesehatan. Salah satu yang umum adalah dry eye atau mata kering.

Dry eye merupakan penyakit atau kelainan pada permukaan mata yang ditandai dengan hilangnya keseimbangan komponen air mata, adanya ketidakstabilan air mata, peningkatan kekentalan atau osmolaritas, dan kerusakan atau peradangan pada permukaan mata.

Gejala yang dirasakan penderita dry eye umumnya dimulai dengan mata yang tidak nyaman, seperti mengganjal, sering merah, berair, terasa kering, sensasi berpasir, muncul kotoran, terasa lengket, serta kerap mengucek mata.

Dokter Mata Kering dan Lensa Kontak, JEC Eye Hospitals and Clinics, dr. Niluh Archi S. R., SpM atau yang aktan disapa dr Manda menjelaskan screen time yang berlebih dapat memengaruhi dinamika berkedip anak, seperti berkurangnya frekuensi dan kelengkapan berkedip.

“Kondisi ini dapat meningkatkan kekeringan permukaan mata yang seiring waktu berpotensi memulai siklus dry eye,” ujar dr Manda dalam acara webinar JEC Eye Talks bertajuk ‘Peringatan Bulan Kesadaran Mata Kering’, baru-baru ini.

Kondisi dry eye sendiri harus segera ditangani karena bila dibiarkan dapat mengakibatkan peradangan atau infeksi pada konjungtiva, peradangan pada kornea, ulkus kornea atau luka terbuka pada kornea.

“Dampak lanjutan mata kering yang belum tertangani tak jarang berupa pandangan kabur yang membuat anak kesulitan membaca. Mengantisipasi itu, pemeriksaan mata secara dini dan berkala menjadi solusi untuk mencegah dampak mata kering pada anak,” kata dr Manda.

Dokter Manda menambahkan meskipun tidak ada perbedaan mata kering berdasarkan usia, tetapi proses anamnesis pada pasien anak lebih sulit ketimbang pasien dewasa.

“Anak seringkali belum bisa mendeskripsikan keluhan yang dirasakan secara verbal. Ini yang menjadi tantangan,” ujarnya.

Untuk itu, menurut dr Manda perlu adanya kepekaan dari orang tua ketika melihat anak mulai menunjukkan gejala-gejala mata kering. Termasuk segera memeriksakan ke dokter mata.