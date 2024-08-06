Belut Hidup Sepanjang 65 Centimeter Keluar dari Perut Pria Ini, Sempat Gigit Usus Pasien

DOKTER di Rumah Sakit Viet Duc, Hanoi, Vietnam baru-baru ini berhasil menyelamatkan nyawa seorang pria India berusia 31 tahun dengan melakukan operasi darurat untuk mengeluarkan belut hidup dari ususnya. Pada 27 Juli 2024, pria tersebut dibawa ke rumah sakit karena mengalami sakit perut yang parah.

Dalam kesakitan, pria yang tidak disebutkan namanya ini mengaku kepada staf rumah sakit bahwa dia merasakan sakit setelah ditusuk di punggungnya. Awalnya dokter tidak mempercayai pasien tersebut, namun hasil rontgen dan pemindaian ultrasonografi menyatakan adanya benda radiopak di rongga perutnya, yang ternyata adalah belut hidup.

Tim medis segera melakukan operasi untuk mengeluarkan belut tersebut, yang memiliki panjang sekitar 65 centimeter dan lingkar 10 centimeter. Wakil Direktur Pusat Bedah Kolorektal dan Dasar Panggul, Le Nhat Huy, menjelaskan bahwa belut tersebut mampu bertahan hidup dalam kondisi menggigit usus pasien.

Melansir dari sumber Oddity Central, Senin (5/8/2024), setelah mengeluarkan belut beserta benda asing lainnya, tim medis menutup luka di perut pasien dan memastikan tidak ada kerusakan lebih lanjut. Motivasi di balik tindakan pria tersebut masih menjadi misteri, meskipun dokter menduga adanya faktor 'sensitivitas yang berlebihan.'

Kasus ini bukan yang pertama terjadi, karena beberapa bulan sebelumnya, kasus serupa terjadi di Pusat Medis Distrik Hai Ha, Vietnam. Kala itu dokter menemukan kutu hidup di perut pasien.

Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya penanganan medis cepat dan profesional dalam situasi darurat yang tidak biasa, serta menyoroti risiko kesehatan yang terkait dengan tindakan ekstrem yang dilakukan seseorang.

(Leonardus Selwyn)