HEALTH

Seorang Bocah Berusia 4 Tahun Selamat Usai Terjatuh dari Ketinggian 43 Meter

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |06:00 WIB
Seorang Bocah Berusia 4 Tahun Selamat Usai Terjatuh dari Ketinggian 43 Meter
Bayi ini selamat usai terjatuh dari ketinggai 43 meter. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG anak berusia empat tahun bernama Enzo berhasil selamat usai terjatuh dari ketinggian 43 meter atau lantai 16 apartemennya. Bocah asal Aubervilliers, Prancis ini hanya mengalami luka ringan tanpa cedera patah tulang. Keajaiban tersebut terjadi pada 26 Mei 2024 pada salah satu gedung apartemen di Aubervilliers.

Melansir dari sumber Oddity Central, Senin (5/8/2024), Enzo yang didiagnosa autisme, sedang berada di kamarnya saat itu. Sang ayah Ji mendengar Enzo sedang menangis.

Ketika Ji mencoba masuk kamar Enzo, dia menemukan pintu dalam keadaan terkunci. Padahal kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Ji berhasil mendobrak pintu ternyata Enzo sudah tidak ada di kamarnya dan jendela kamar terbuka lebar.

Balita terjatuh

Melihat kondisi Enzo terbaring tidak bergerak di atap apotek basement, membuat Ji panik dan segera berlari ke lokasi. Alangkah terkejutnya dia mendapati putranya masih bisa bergerak dan hanya mengalami sedikit luka di kaki akibat jatuh dari ketinggian 43 kaki. Sang anak pun segera dibawa ke Rumah Sakit Necker dan dirawat selama tujuh hari.

Meski ada sedikit darah di ginjal dan paru-paru sang anak, dokter memastikan bahwa tidak ada cedera yang serius pada anak tersebut. Peristiwa menakjubkan ini membuat dokter dan orangtua Enzo kagum. Sang anak pun bisa kembali ke taman kanak-kanak dan menjalanin kehidupan dengan normal.

Peristiwa ini tetap menjadi misteri, namun beberapa ahli berpendapat bahwa tubuh Enzo yang ringan dan fleksibel mungkin menjadi faktor utama yang menyelamatkannya.

