HOME WOMEN HEALTH

Menkes Bakal Panggil RSCM Terkait Temuan 60 Anak Terapi Gagal Ginjal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |15:16 WIB
Menkes Bakal Panggil RSCM Terkait Temuan 60 Anak Terapi Gagal Ginjal
Temuan 60 anak terapi gagal ginjal di RSCM. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENTERI Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bakal memanggil pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) usai adanya temuan 60 anak terapi gagal ginjal. Budi Gunadi menuturkan, kasus tersebut sudah ada dari lama, namun baru terdeteksi pada masa sekarang.

"Jadi yang di rumah sakit bukan tiba-tiba melonjak gara gara ada kejadian luar biasa tapi karena dulu gak terdeteksi saja, sekarang lebih bagus terdeteksi, orang ketahuan dini," kata Budi Gunadi kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

Dia menjelaskan, tenaga kesehatan di puskesmas sudah melakukan screening kesehatan secara masif mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

Hemodialisa

"Ini sudah 200 juta screening, lebih dari 60 juta orang, kan kelihatan oh yang gula darahnya tinggi di anak-anak banyak. Dulu juga, cuma sekarang baru ketahuan saja, jadi kalau gula darah tinggi pada anak kemungkinan dia kena diabetes tipe 2, nah itu harus treatmentnya beda. Nah, itu yang kita duga mungkin terjadi di RSCM, mungkin dulu gak tertangani karena enggak tahu," ujarnya.

Oleh karena itu, Dia menuturkan akan memanggil pihak RSCM buntut temuan kasus gagal ginjal pada anak tersebut. Ia menilai segala penyakit yang terdeteksi dini lebih baik jika ditangani dengan cepat.

"Saya akan panggil teman-teman dari RSCM. Menurut saya lebih baik ketahuan, yang penting adalah orangnya ketahuan dan bisa treatment lebih cepat dan ini yang akan saya omong sama RSCM," katanya.

Halaman:
1 2
      
